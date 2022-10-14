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    Список претендентов на Golden Boy-2022 сократился до 20 футболистов

    Издание Tuttosport опубликовало финальный список номинантов на награду Golden Boy по итогам 2022 года.

    Число претендентов сократилось до 20. Это футболисты, не достигшие 21-летнего возраста.

    1. Джуд Беллингем («Боруссия» Д);
    2. Карим Адейеми («Боруссия» Д);
    3. Эдуардо Камавинга («Реал»);
    4. Педри («Барселона»);
    5. Ансу Фати («Барселона»);
    6. Гави («Барселона»);
    7. Антониу Силва («Бенфика»);
    8. Фабиу Карвалью («Ливерпуль»);
    9. Вилфрид Гнонто («Лидс»);
    10. Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»);
    11. Джамал Мусиала («Бавария»);
    12. Матис Тель («Бавария»);
    13. Райан Гравенберх («Бавария»);
    14. Фабио Миретти («Ювентус»);
    15. Нико Гонсалес («Валенсия»);
    16. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
    17. Джорджио Скальвини («Аталанта»);
    18. Никола Залевски («Рома»);
    19. Беньямин Шешко («Зальцбург»);
    20. Ийенома Удогие («Удинезе»).

    Церемония награждения состоится 7 ноября в Турине.

    Источник: Tuttosport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1205

      Hoahin 1 час назад

      Две трети списка - темнокожие, белые видать в футбол разучаются играть.

      1
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      Рейтинг: +6327

      Беспонтий > Hoahin 17 минут назад

      четыре пятых
      нажал Райан Гравенберх думал глаз отдохнёт
      так нет оттуда прёт такое же е.ало

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      Рейтинг: +1205

      Hoahin > Беспонтий 1 минуту назад

      Да, даже так.

      0
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