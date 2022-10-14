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  • Список претендентов на Golden Boy-2022 сократился до 20 футболистов

Список претендентов на Golden Boy-2022 сократился до 20 футболистов

14 октября 2022, 14:58
3

Издание Tuttosport опубликовало финальный список номинантов на награду Golden Boy по итогам 2022 года.

Число претендентов сократилось до 20. Это футболисты, не достигшие 21-летнего возраста.

  1. Джуд Беллингем («Боруссия» Д);
  2. Карим Адейеми («Боруссия» Д);
  3. Эдуардо Камавинга («Реал»);
  4. Педри («Барселона»);
  5. Ансу Фати («Барселона»);
  6. Гави («Барселона»);
  7. Антониу Силва («Бенфика»);
  8. Фабиу Карвалью («Ливерпуль»);
  9. Вилфрид Гнонто («Лидс»);
  10. Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»);
  11. Джамал Мусиала («Бавария»);
  12. Матис Тель («Бавария»);
  13. Райан Гравенберх («Бавария»);
  14. Фабио Миретти («Ювентус»);
  15. Нико Гонсалес («Валенсия»);
  16. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
  17. Джорджио Скальвини («Аталанта»);
  18. Никола Залевски («Рома»);
  19. Беньямин Шешко («Зальцбург»);
  20. Ийенома Удогие («Удинезе»).

Церемония награждения состоится 7 ноября в Турине.

Источник: Tuttosport
Рейтинг Боруссия Д Реал Барселона Ливерпуль Бавария ПСЖ Рома Фати Ансу Камавинга Эдуардо Гравенберх Райан Адейеми Карим Мусиала Джамал Беллингем Джуд Удогие Ийенома Педри Залевски Никола Мендеш Нуну Карвалью Фабиу Гави Шешко Беньямин Тель Матис Гнонто Вилфрид
Комментарии (3)
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Hoahin
1665750070
Две трети списка - темнокожие, белые видать в футбол разучаются играть.
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