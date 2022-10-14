Список претендентов на Golden Boy-2022 сократился до 20 футболистов

Издание Tuttosport опубликовало финальный список номинантов на награду Golden Boy по итогам 2022 года.
Число претендентов сократилось до 20. Это футболисты, не достигшие 21-летнего возраста.
- Джуд Беллингем («Боруссия» Д);
- Карим Адейеми («Боруссия» Д);
- Эдуардо Камавинга («Реал»);
- Педри («Барселона»);
- Ансу Фати («Барселона»);
- Гави («Барселона»);
- Антониу Силва («Бенфика»);
- Фабиу Карвалью («Ливерпуль»);
- Вилфрид Гнонто («Лидс»);
- Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»);
- Джамал Мусиала («Бавария»);
- Матис Тель («Бавария»);
- Райан Гравенберх («Бавария»);
- Фабио Миретти («Ювентус»);
- Нико Гонсалес («Валенсия»);
- Нуну Мендеш («ПСЖ»);
- Джорджио Скальвини («Аталанта»);
- Никола Залевски («Рома»);
- Беньямин Шешко («Зальцбург»);
- Ийенома Удогие («Удинезе»).
Церемония награждения состоится 7 ноября в Турине.
Источник: Tuttosport