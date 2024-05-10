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    • Определены номинанты на награду Globe Soccer Awards лучшему молодому игроку Европы

    Определены номинанты на награду Globe Soccer Awards лучшему молодому игроку Европы

    Стали известны претенденты на премию лучшему молодому игроку 2024 года в Европе от Globe Soccer Awards.

    Список 15 номинантов выглядит следующим образом: Джуд Беллингем («Реал»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Пау Кубарси («Барселона»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Рико Льюис («Манчестер Сити»), Фермин Лопес («Барселона»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Джамал Мусиала («Бавария»), Жоау Невеш («Бенфика»), Коул Палмер («Челси»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Матис Тель («Бавария»), Флориан Вирц («Байер»), Ламин Ямаль («Барселона»), Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»).

    • Церемония вручения наград Globe Soccer Awards традиционно проводится в Дубае.
    • В январе Беллингем получил награду лучшему молодому игроку мира в 2023 году по версии Globe Soccer Awards.

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    Источник: страница Globe Soccer Awards в соцсети X

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