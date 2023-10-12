Итоговый список претендентов на премию Golden Boy-2023

Tuttosport опубликовал список из 25 номинантов на награду Golden Boy по итогам 2023 года.

Этот приз вручается лучшему молодому игроку Европы, не достигшему 21-летнего возраста.

20 претендентов были определены аналитической компанией Football Benchmark.

5 футболистов получили уайлд-кард от редакции Tuttosport.

Церемония вручения премии пройдет в Турине 4 декабря.

В итоговый список попали: Джуд Беллингем («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Антониу Силва («Бенфика»), Алекс Бальде («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Леви Колуилл («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкез («Борнмут»), Артур Вермерен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Люка Гурна («Зальцбург»), Варрен Заир-Эмери («ПСЖ»), Усман Диоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Анди Диуф («Ланс»), Арда Гюлер («Реал»), Биляль Эль-Ханнус («Генк»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб), Жоау Невеш («Бенфика»), Ламин Ямаль («Барселона»).