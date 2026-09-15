Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Тоттенхэм
Матис Тель
Статистика
€ 22 млн
Матис Тель - статистика
Тоттенхэм
27 апреля 2005 (21)
#22 | Нападающий
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
3 : 1
15.09.2026
Тоттенхэм
1' - 85'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Тоттенхэм
0 : 0
12.09.2026
Эвертон
63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
05.09.2026
Тоттенхэм
1' - 74'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2026/2027
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Премьер-лига 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Молодежный чемпионат Европы 2025
Суперкубок УЕФА 2025
Англия. Премьер-лига 2024/2025
Германия. Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Германия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Кубок 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Суперкубок Германии 2023
Товарищеские матчи 2023
Германия. Бундеслига 2022/2023
Германия. Кубок 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тоттенхэм
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
3 : 1
15.09.2026
Тоттенхэм
1' - 85'
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Тоттенхэм
5 : 1
26.08.2026
Чарльтон
1' - 78'
Главные новости
У Гусева появился вариант в Москве
16:09
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
9
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
3
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
2
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
8
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
5
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+