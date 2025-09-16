Мужчина забил до смерти своего приятеля-инвалида из-за спора о худшей команде, в которой выступал нападающий Фeдор Смолов.

Это произошло, когда 63-летний Олег и его жертва собрались смотреть матч третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Леон Сатурн» – «БроукБойз» (0:2), где форвард играл в составе гостей.

Они сначала обсуждали футболиста, а затем экс-команды Смолова. Колясочник был уверен, что худшей командой игрока является «Динамо». Олег не согласился, в ходе спора начал бить жертву топором, а затем утюгом и ножом. Всего он нанес жертве 170 ударов.

Инвалид погиб на месте. Олега задержали, московские следователи завели на него уголовное дело по статье за убийство с особой жестокостью. Мужчине грозит от 8 лет до пожизненного заключения.