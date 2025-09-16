Мужчина забил до смерти своего приятеля-инвалида из-за спора о худшей команде, в которой выступал нападающий Фeдор Смолов.
Это произошло, когда 63-летний Олег и его жертва собрались смотреть матч третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России «Леон Сатурн» – «БроукБойз» (0:2), где форвард играл в составе гостей.
Они сначала обсуждали футболиста, а затем экс-команды Смолова. Колясочник был уверен, что худшей командой игрока является «Динамо». Олег не согласился, в ходе спора начал бить жертву топором, а затем утюгом и ножом. Всего он нанес жертве 170 ударов.
Инвалид погиб на месте. Олега задержали, московские следователи завели на него уголовное дело по статье за убийство с особой жестокостью. Мужчине грозит от 8 лет до пожизненного заключения.
- 35-летний Смолов, помимо «БроукБойз», выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Краснодар», «Локомотив» и «Сельту». Он также провел 45 матчей за сборную России, забил 16 голов.
- Недавно на Смолова завели уголовное дело по статье 112 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В его отношении избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Форварду может грозить до 3 лет лишения свободы.