Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 3
Команды
Сатурн
Состав
€ 600 тыс
Сатурн - состав команды
Раменское
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Сатурн
Сайт:
http://www.saturn-fc.ru/
Тренер:
Алексей Медведев
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
32
Матвеенков Валерий
Вра
27
-
61
Бобров Семен
Вра
23
-
2
Уткин Герман
Защ
20
€ 0.1 млн
2
Николаев Даниил
Защ
24
-
15
Сосранов Рустам
Защ
32
-
46
Сухарев Алексей
Защ
23
-
44
Генчу Николай
Защ
22
-
32
Пивоваров Дмитрий
Защ
26
-
5
Ермилов Вильдан
Защ
26
-
88
Чупин Валерий
Защ
24
-
7
Бушуев Дмитрий
Защ
34
-
5
Палесика Илья
Защ
-
34
Цехоев Орц
Защ
-
95
Лутцев Артём
Пол
20
€ 0.025 млн
55
Тетёркин Артём
Пол
22
-
23
Фетисов Никита
Пол
26
-
97
Босенков Никита
Пол
24
-
77
Гетьман Никита
Пол
22
-
15
Чернышев Арсений
Пол
20
-
74
Куприянов Никита
Пол
24
-
8
Седов Максим
Пол
26
-
97
Литвиненко Владимир
Пол
-
10
Myagkov Матвей
Пол
-
10
Максимчук Артур
Нап
24
€ 0.15 млн
13
Тюрин Владислав
Нап
26
€ 0.15 млн
50
Коверов Дмитрий
Нап
20
€ 0.125 млн
7
Кунский Максим
Нап
23
€ 0.05 млн
10
Емелин Семен
Нап
21
-
17
Бескоровайный Денис
Нап
25
-
19
Богданец Максим
Нап
20
-
31
Джиоев Арсен
Нап
24
-
9
Муллин Камиль
Нап
32
-
67
Зернов Никита
Нап
-
24
Бирюков Дмитрий
Нап
32
-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 2, защитников: 11, полузащитников: 10, нападающих: 11
Главные новости
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
2
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
3
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
4
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
1
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+