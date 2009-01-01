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Вторая Лига Б группа 3
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Сатурн
Результаты
€ 600 тыс
Сатурн - результаты матчей
Раменское
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Сатурн
Сайт:
http://www.saturn-fc.ru/
Тренер:
Алексей Медведев
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Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2023
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Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2018/2019
Россия. Кубок. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2016/2017
Россия. Кубок. 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2014/2015
Россия. Кубок. 2014/2015
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Россия. Премьер-Лига. 2010
Россия. Кубок. 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр. 2009
Россия. Премьер-лига. 2009
Россия. Кубок. 2008/2009
Россия. Премьер-лига. 2008
Россия. Кубок. 2007/2008
Россия. Премьер-лига. 2007
Россия. Кубок. 2006/2007
Россия. Кубок. 2005/2006
Россия. Премьер-лига. 2006
Россия. Премьер-лига. 2005
Россия. Премьер-лига. 2004
Россия. Премьер-лига. 2003
Россия. Премьер-лига. 2002
Чемпионат России. 2001
Чемпионат России. 2000
Чемпионат России. 1999
31.10 | 13:00
Сатурн
1 : 3
Спартак Т
23.10 | 14:00
Сатурн
1 : 2
Родина-М
18.10 | 16:00
Сатурн
5 : 1
Авангард
11.10 | 14:00
Металлург Л
3 : 0
Сатурн
03.10 | 14:00
Волна
0 : 2
Сатурн
26.09 | 14:00
Зенит
1 : 1
Сатурн
17.09 | 19:00
Рязань
2 : 2
Сатурн
13.09 | 13:00
Арсенал-2
1 : 2
Сатурн
05.09 | 17:00
Ротор-2
1 : 3
Сатурн
30.08 | 18:00
Строгино
0 : 2
Сатурн
22.08 | 15:00
Квант
2 : 6
Сатурн
15.08 | 15:00
Сатурн
1 : 0
СКА-Хабаровск-2
08.08 | 17:00
Салют
3 : 1
Сатурн
01.08 | 15:00
Сатурн
4 : 2
Шумбрат
25.07 | 18:00
Орел
0 : 4
Сатурн
04.07 | 17:00
Родина-М
2 : 2
Сатурн
27.06 | 13:00
Авангард
6 : 3
Сатурн
20.06 | 16:00
Сатурн
1 : 0
Металлург Л
13.06 | 17:00
Сатурн
0 : 3
Волна
06.06 | 14:00
Сатурн
1 : 0
Зенит
30.05 | 14:00
Сатурн
0 : 0
Рязань
24.05 | 14:00
Сатурн
2 : 1
Арсенал-2
16.05 | 14:00
Сатурн
0 : 1
Ротор-2
08.05 | 18:00
Сатурн
1 : 1
Строгино
02.05 | 14:00
Сатурн
3 : 1
Квант
25.04 | 08:00
СКА-Хабаровск-2
0 : 0
Сатурн
18.04 | 14:00
Сатурн
2 : 1
Салют
11.04 | 13:00
Шумбрат
3 : 1
Сатурн
04.04 | 14:00
Сатурн
4 : 3
Орел
28.03 | 14:00
Спартак Т
1 : 0
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