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    Сатурн - результаты

    Город Раменское
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 3
    Сайт http://www.saturn-fc.ru/
    Стадион Сатурн
    Тренер Игорь Рудой
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Калуга 0:1 Сатурн
    21 тур
    		9 ноября, среда 13:00 Химки-2 3:1 Сатурн
    20 тур
    		5 ноября, суббота 13:00 Коломна 0:2 Сатурн
    19 тур
    		31 октября, понедельник 15:00 Балашиха 0:2 Сатурн
    18 тур
    		24 октября, понедельник 19:00 Сатурн 3:1 Знамя
    17 тур
    		19 октября, среда 19:00 Сатурн 3:0 Зенит
    16 тур
    		15 октября, суббота 15:00 Салют 1:1 Сатурн
    15 тур
    		8 октября, суббота 15:00 Сатурн 1:3 Сокол
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Сатурн 0:1 СКА-Хабаровск-2
    13 тур
    		29 сентября, четверг 19:00 Сатурн 2:1 Динамо Вл
    12 тур
    		22 сентября, четверг 16:00 Космос 2:1 Сатурн
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:00 Сатурн 1:5 Космос
    10 тур
    		10 сентября, суббота 13:00 Динамо Вл 0:2 Сатурн
    9 тур
    		7 сентября, среда 09:00 СКА-Хабаровск-2 1:1 Сатурн
    8 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Сокол 2:0 Сатурн
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 17:00 Сатурн 0:0 Салют
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 16:30 Зенит 2:2 Сатурн
    5 тур
    		10 августа, среда 17:00 Знамя 1:2 Сатурн
    4 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Сатурн 4:0 Балашиха
    3 тур
    		29 июля, пятница 18:00 Сатурн 3:0 Коломна
    2 тур
    		25 июля, понедельник 17:00 Сатурн 3:0 Химки-2
    1 тур
    		16 июля, суббота 17:00 Сатурн 0:4 Калуга
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