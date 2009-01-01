Турниры:

Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Вторая лига. Группа 3. 2022/2023 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. ФНЛ 2. Группа 3. 2021/2022 Россия. ПФЛ. Группа 3. 2020/2021 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. Кубок. 2019/2020 Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2019/2020 Россия. Кубок. 2018/2019 Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2018/2019 Россия. Кубок. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2016/2017 Россия. Кубок. 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2014/2015 Россия. Кубок. 2014/2015 Товарищеские матчи. 2014 Россия. Второй Дивизион. Зона Запад. 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2010 Россия. Премьер-Лига. 2010 Россия. Кубок. 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр. 2009 Россия. Премьер-лига. 2009 Россия. Кубок. 2008/2009 Россия. Премьер-лига. 2008 Россия. Кубок. 2007/2008 Россия. Премьер-лига. 2007 Россия. Кубок. 2006/2007 Россия. Кубок. 2005/2006 Россия. Премьер-лига. 2006 Россия. Премьер-лига. 2005 Россия. Премьер-лига. 2004 Россия. Премьер-лига. 2003 Россия. Премьер-лига. 2002 Чемпионат России. 2001 Чемпионат России. 2000 Чемпионат России. 1999