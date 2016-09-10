Ансальди не сможет принять участия в матче с «Пескарой»

По словам главного тренера «Интера» Франка де Бура, защитник «нерадзурри» Кристиан Ансальди не сможет принять участия в поединке третьего тура Серии А против «Пескары». Напомним, с 2013 по 2016 год аргентинец защищал цвета «Зенита».

«Впервые за продолжительный промежуток времени мы имеем возможность работать практически в полном составе. Все игроки смогут принять участие в матче за исключением Ансальди и Андреолли. «Интеру» по силам добыть победу в Пескаре. Мы должны обороняться и атаковать всей командой. Я уверен, что мы сумеем добиться успеха», – заявил де Бур.

Напомним, встреча «Пескара» – «Интер» состоится в воскресенье и начнется в 21:45 мск.