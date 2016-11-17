Баляйкин: «Ансальди в «Рубине» постоянно кого-то подкалывал. Бывало, что воровал перед тренировками бутсы»

Полузащитник «Томи» Евгений Баляйкин в интервью «Бомбардиру» поделился воспоминаниями о розыгрышах своего бывшего напарника по «Рубину» Кристиана Ансальди.

– Кто был самым веселым игроком?

– Ансальди постоянно кого-то подкалывал, даже в моменты, когда обстановка была напряженной. Бывало, что перед тренировкой внезапно у кого-то пропадали бутсы, которые потом находили в разных концах базы. Или просто перед построением команды выносишь бутсы на поле, потом поворачиваешься, а второй бутсы нет. Все ржут, а Ансальди показывает куда-нибудь за лавочку. Он и с тренерами шутил. Заводил какой-нибудь якобы серьезный разговор с помощником, просто чтобы поспорить. Тренер распылялся, Ансальди делал вид, что слушает, а сам еле сдерживал смех.

Полное интервью с Евгением Баляйкиным можно прочитать здесь.