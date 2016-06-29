Пресс-атташе «Зенита»: «Информация о переходе Ансальди в другой клуб преждевременна»

По словам пресс-атташе «Зенита» Дмитрия Циммермана, информация о переходе защитника команды Кристиана Ансальди в «Интер» не является правдивой.

«Права на Ансальди принадлежат «Зениту». Информация о переходе Кристиана в другой клуб, мягко говоря, преждевременна. Контракт футболиста действует до 30 июня 2017 года, до 30 июня нынешнего года он находится в аренде в «Дженоа», — отметил Циммерман.

Напомним, что минувший сезон аргентинец провел в составе «Дженоа». У итальянского клуба есть право приоритетного выкупа игрока и его перепродажи. Если до 30 июня «Дженоа» не выкупит права на футболиста, то в будущем у итальянцев такой возможности просто не будет.