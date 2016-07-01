Ансальди вернулся в «Зенит»

В «Зените» прокомментировали ситуацию с защитником Кристианом Ансальди, который был близок к переходу в «Интер».

«30 июня срок аренды Ансальди закончился, по условиям договора «Дженоа» имела право первоочередного выкупа игрока в случае перевода суммы, указанной в соглашении именно до этой даты. Платеж не был осуществлен, и, согласно условиям договора, Ансальди остается игроком «Зенита. Аргентинец возвращается в команду и, скорее всего, отправится на второй сбор в Швейцарию. Контракт Кристиана с нашим клубом действует до лета 2017 года», – сказал пресс-атташе сине-бело-голубых Дмитрий Циммерман.