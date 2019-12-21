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Экс-игрок «Зенита» Ансальди показал дом после ограбления

21 декабря 2019, 17:40
14

Дом защитника «Торино» Кристиана Ансальди ограбили в Италии. Преступники забрали с собой ценные вещи. Футболист показал видео жилища после инцидента.

«Они вынесли сумки, часы, кольца, украшения. Вещи ценны для нас не ввиду стоимости, а благодаря тому, как они нам достались. Меня умиротворяет то, что моей семьи не было дома», – сказал футболист.

  • Ансальди играет в Турине с 2017 года.
  • В России футболист выступал за «Рубин» и «Зенит».
  • «Торино» в таблице Серии А идет девятым.

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Публикация от text (@cristianansaldi)

Источник: инстаграм Кристиана Ансальди
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Торино Зенит Ансальди Кристиан
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1576941051
Пора возвращаться в Казань, там спокойнее.
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Decorhome
1576942471
Семья осталась в целости. Это главное. Остальное наживное
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persuha
1576944351
Он в Рубине имя себе сделал, а в не газмясе !!!
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upiter622
1576944843
Мы бандито,украданто-ворованто!)))
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portero
1576951029
плотно работают по футболистам в Испании Италии и Франции.
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Бриг
1576956597
Кто это?
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Hektor 84
1576968940
Люди храните деньги в сберегательной кассе! Если конечно они у вас есть.
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Давид59
1577026095
Ох уж эти переводчики. Слово "умиротворяет" здесь явно не к месту. Скорей "к счастью моих не было дома"
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paracetamol
1577038482
Его разве в Питере обчистили? А если нет, то пошел он туда..., откуда пришел.
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zigbert
1577104363
Надо было позаботиться о сигнализации.
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