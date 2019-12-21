Экс-игрок «Зенита» Ансальди показал дом после ограбления

Дом защитника «Торино» Кристиана Ансальди ограбили в Италии. Преступники забрали с собой ценные вещи. Футболист показал видео жилища после инцидента.

«Они вынесли сумки, часы, кольца, украшения. Вещи ценны для нас не ввиду стоимости, а благодаря тому, как они нам достались. Меня умиротворяет то, что моей семьи не было дома», – сказал футболист.

Ансальди играет в Турине с 2017 года.

В России футболист выступал за «Рубин» и «Зенит».

«Торино» в таблице Серии А идет девятым.