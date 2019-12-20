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    Экс-игрок «Зенита» Ансальди показал дом после ограбления

    Дом защитника «Торино» Кристиана Ансальди ограбили в Италии. Преступники забрали с собой ценные вещи. Футболист показал видео жилища после инцидента.

    «Они вынесли сумки, часы, кольца, украшения. Вещи ценны для нас не ввиду стоимости, а благодаря тому, как они нам достались. Меня умиротворяет то, что моей семьи не было дома», – сказал футболист.

    • Ансальди играет в Турине с 2017 года.
    • В России футболист выступал за «Рубин» и «Зенит».
    • «Торино» в таблице Серии А идет девятым.

    text

    Публикация от text (@cristianansaldi)

    Источник: инстаграм Кристиана Ансальди

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    Сегодня, 17:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15194

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Пора возвращаться в Казань, там спокойнее.

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