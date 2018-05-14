Паредес и Ансальди – в расширенной заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018

Сборная Аргентины объявила расширенную заявку на чемпионат мира-2018 в России.

В список из 35 футболистов попали полузащитник «Зенита» Леандро Паредес и экс-защитник «Рубина» и «Зенита» Кристиан Ансальди.

Соперниками аргентинцев по групповому этапу станут команды Нигерии, Хорватии и Исландии.