Паредес и Ансальди – в расширенной заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018

В окончательной я бы отцепил Игуаина. Бревно, которое всегда подводит Аргентину на крупных турнирах, как впрочем и Агуэро.
В окончательной обязательно нужны Дибала и Икарди
Сборная Аргентины объявила расширенную заявку на чемпионат мира-2018 в России.
В список из 35 футболистов попали полузащитник «Зенита» Леандро Паредес и экс-защитник «Рубина» и «Зенита» Кристиан Ансальди.
Соперниками аргентинцев по групповому этапу станут команды Нигерии, Хорватии и Исландии.
[SELECCIÓN MAYOR] Jorge Sampaoli dio a conocer la nómina de 35 jugadores preseleccionados para el Mundial de #Rusia2018. pic.twitter.com/skT2VIZ6Wh— Selección Argentina (@Argentina) 14 мая 2018 г.