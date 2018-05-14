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    Паредес и Ансальди – в расширенной заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018

    Сборная Аргентины объявила расширенную заявку на чемпионат мира-2018 в России.

    В список из 35 футболистов попали полузащитник «Зенита» Леандро Паредес и экс-защитник «Рубина» и «Зенита» Кристиан Ансальди.

    Соперниками аргентинцев по групповому этапу станут команды Нигерии, Хорватии и Исландии.

    Источник: Twitter

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    14.05.2018 19:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 15 мая 2018, 09:15

      В окончательной я бы отцепил Игуаина. Бревно, которое всегда подводит Аргентину на крупных турнирах, как впрочем и Агуэро.
      В окончательной обязательно нужны Дибала и Икарди

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 мая 2018, 23:46

      Я бы вместо старика Ансальди Дриусси бы взял. Здорово парень прибавляет, хотя молодой совсем. лучше Сереги Агуэрова будет.

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 14 мая 2018, 20:14

      Ансальди? Сегодня день пенсионера чтоле, Игнашевич, Ансальди)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 мая 2018, 19:42

      да совсем Аргентина оскудела на таланты неповезло Месси так и не станет ЧМ

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 14 мая 2018, 19:25

      Прискорбненько.
      Даже бедновато.
      А Ансальди -вообще пощёчина..

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