«Дженоа» выкупит Ансальди у «Зенита» и перепродаст «Ювентусу»

Руководство «Дженоа» приняло решение выкупить права на защитника Кристиана Ансальди у «Зенита».

По информации источника, итальянский клуб предложил питерцам 2,5 миллиона евро. Следует отметить, что в планы «Дженоа» входит последующая продажа футболиста «Ювентусу», который готов заплатить за аргентинца 7 миллионов.

Напомним, что в минувшем сезоне Ансальди играл в аренде за "Дженоа» и именно по этой причине генуэзский клуб имеет первоочередное право на приобретение футболиста.