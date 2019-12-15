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  • Серия А. «Верона» в матче с «Торино» отыгралась с 0:3, у туринцев два гола забил экс-защитник «Зенита» Ансальди

Серия А. «Верона» в матче с «Торино» отыгралась с 0:3, у туринцев два гола забил экс-защитник «Зенита» Ансальди

15 декабря 2019, 16:59
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В матче 16-го тура Серии А между «Вероной» и «Торино» зафиксирована ничья, причем туринцы вели в три мяча. Дублем у них отметился защитник Кристиан Ансальди, выступавший за «Рубин» и «Зенит».

Один из голов у веронцев забил форвард Джампаоло Паццини. Обе команды идут в середине таблицы – вне зоны евркубков и вылета.

Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

Верона – Торино – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Ансальди, 36; 0:2 – Беренгер, 55; 0:3 – Ансальди, 61; 1:3 – Паццини, 69 (с пенальти); 2:3 – Верре, 76; 3:3 – Стемпиньски, 84.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Верона Торино Зенит Ансальди Кристиан
Комментарии (4)
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Серж 69
1576421361
Молодец!Когда в России играл,нравилась мне твоя игра,жаль,не так долго у нас задержался.Удачи,забивай ещё!
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raritet
1576430140
Хороший был игрок . У нас они сдуваются как надувные шарики, а там они себя еще несколько лет показывают на хорошем уровне. Вывод: не нужно никого брать , а играть теми паспортистами , что есть.Второе. Если плохо играет человек, то отмечать в паспорте, что сей человек нехорош для нашего общества и рекомендуем не брать сего на руководящие должности и в депутаты. Рекомендованы легкий физический труд на природе , в районах Колымы и прилежащих к ней территорий.Такое ведь легу не напишешь, трудности будут и с переводом и вообще не поймут. За Бугром.
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