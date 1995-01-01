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    Серия А. «Верона» в матче с «Торино» отыгралась с 0:3, у туринцев два гола забил экс-защитник «Зенита» Ансальди

    В матче 16-го тура Серии А между «Вероной» и «Торино» зафиксирована ничья, причем туринцы вели в три мяча. Дублем у них отметился защитник Кристиан Ансальди, выступавший за «Рубин» и «Зенит».

    Один из голов у веронцев забил форвард Джампаоло Паццини. Обе команды идут в середине таблицы – вне зоны евркубков и вылета.

    Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

    Верона – Торино – 3:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ансальди, 36; 0:2 – Беренгер, 55; 0:3 – Ансальди, 61; 1:3 – Паццини, 69 (с пенальти); 2:3 – Верре, 76; 3:3 – Стемпиньски, 84.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +941

      Серж 69 32 минуты назад

      Молодец!Когда в России играл,нравилась мне твоя игра,жаль,не так долго у нас задержался.Удачи,забивай ещё!

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