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Материалы

Верона - Торино

15.12.2019, Воскресенье, 14:30 мск Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди Италия. Серия А, 16 тур Верона - Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
25 февраля, воскресенье 17:00 Верона 2:1 Торино
7 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Торино 2:2 Верона
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 17:00 Торино 0:0 Верона
3 тур
13 сентября, воскресенье 13:30 Верона 2:2 Торино
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 20:00 Верона 1:3 Торино
3 тур
21 сентября, воскресенье 22:45 Торино 0:1 Верона
Италия. Серия А (2013/2014)
24 тур
17 февраля, понедельник 23:45 Верона 1:3 Торино
5 тур
25 сентября, среда 22:45 Торино 2:2 Верона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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