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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Торино
Верона - Торино: обзор матча 15 декабря 2019
Верона
15.12.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 3
Завершен
Торино
69'
Д. Паццини (П)
76'
В. Верре
84'
М. Степински
36'
К. Ансальди
55'
А. Беренгер
61'
К. Ансальди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Торино
86'
Замена
С. Мейте
️️️️
Д. Базелли
ГОЛ! 3:3!
М. Степински
Пас отдал
Д. Фараони
84'
78'
Замена
С. Лукич
️️️️
С. Верди
ГОЛ! 2:3!
В. Верре
76'
73'
Замена
А. Белотти
️️️️
А. Беренгер
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Паццини
69'
Желтая карточка
М. Велозу
65'
Замена
Д. Паццини
️️️️
С. Амрабат
63'
61'
ГОЛ! 0:3!
К. Ансальди
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Беренгер
52'
Желтая карточка
Бремер
Замена
М. Степински
️️️️
С. Ди Кармине
46'
Замена
В. Верре
️️️️
М. Дзакканьи
46'
Желтая карточка
К. Гюнтер
40'
36'
ГОЛ! 0:1!
К. Ансальди
Пас отдал
С. Верди
Желтая карточка
С. Амрабат
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Торино
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-3-1-2
16
Сильвестри
22
Гюнтер
3
Кумбула
13
Ррахмани
19
Фараони
44
Велозу
4
Амрабат
32
Пессина
10
Дзакканьи
11
Ди Кармине
88
Лазович
3-2-2-2-1
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
3
Бремер
34
Эйна
14
Ансальди
33
Базелли
8
Ринкон
7
Беренгер
90
Верди
11
Дзадза
10
Дзакканьи
26
Верре
26
Верре
10
Дзакканьи
4
Амрабат
11
Паццини
11
Паццини
4
Амрабат
11
Ди Кармине
14
Степински
14
Степински
11
Ди Кармине
33
Базелли
8
Мейте
8
Мейте
33
Базелли
90
Верди
23
Лукич
23
Лукич
90
Верди
7
Беренгер
11
Белотти
11
Белотти
7
Беренгер
Остались в запасе
Верона
Торино
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Самир Уйкани
ВР
21
Антонио Розати
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Верона - Торино
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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