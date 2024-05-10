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Кристиан Ансальди
Статистика
Кристиан Ансальди - статистика
Завершил карьеру
20 сентября 1986 (39), Росарио
#14 | Защитник
181 см | 76 кг
Аргентина | Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
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Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
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Лига Чемпионов 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
16
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 1
10.05.2024
Парма
1' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Парма
1 : 1
05.05.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Бари
1 : 1
01.05.2024
Парма
71' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Палермо
0 : 0
19.04.2024
Парма
83' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Парма
2 : 0
13.04.2024
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Зюйдтироль
0 : 0
06.04.2024
Парма
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Парма
0 : 2
01.04.2024
Катанцаро
72' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Козенца
0 : 0
16.12.2023
Парма
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Парма
3 : 3
10.12.2023
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Специя
0 : 1
02.12.2023
Парма
88' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Парма
1 : 1
25.11.2023
Модена
1' - 46'
Италия. Серия В, 13 тур
Лекко
3 : 2
12.11.2023
Парма
88' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Парма
2 : 0
05.11.2023
Зюйдтироль
46' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 3
28.10.2023
Парма
1' - 63'
Италия. Серия В, 10 тур
Парма
2 : 1
20.10.2023
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Венеция
3 : 2
07.10.2023
Парма
69' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Кремонезе
1 : 2
01.10.2023
Парма
87' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Парма
2 : 1
27.09.2023
Бари
1' - 58'
Италия. Серия В, 6 тур
Парма
1 : 1
24.09.2023
Сампдория
74' - 90'
82'
Италия. Серия В, 5 тур
Катанцаро
0 : 5
17.09.2023
Парма
61' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Парма
0 : 0
02.09.2023
Реджана 1919
1' - 59'
Италия. Серия В, 3 тур
Пиза
1 : 2
29.08.2023
Парма
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Парма
2 : 0
26.08.2023
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Парма
2 : 0
20.08.2023
Феральписало
76' - 90'
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