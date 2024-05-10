Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Суперкубок Испании 2014 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Marbella Cup 2012 Лига Европы 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Суперкубок России 2012 Товарищеские матчи 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Суперкубок России 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008