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Расписание матчей
Италия. Серия B
Асколи - Парма
Асколи - Парма: обзор матча 28 октября 2023
Асколи
28.10.2023, суббота, 17:15
Италия. Серия В, 11 тур
1 : 3
Завершен
Парма
14'
Ф. Калигара
8'
Д. Ман
35'
Д. Ман
55'
А. Бернабе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Асколи - Парма
90'
+2
Желтая карточка
Д. Камара
Желтая карточка
Д. Манцари
87'
Замена
K. Haveri
️️️️
Н. Фаласко
85'
Замена
Д. Манцари
️️️️
П. Мендеш
85'
84'
Замена
Д. Камара
️️️️
А. Бенедичак
84'
Замена
В. Михаила
️️️️
С. Сом
Желтая карточка
И. Несторовски
77'
Желтая карточка
Д. Куаранта
74'
70'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Бонни
Замена
D. Barosi
️️️️
Ф. Калигара
67'
Красная карточка
Э. Вивиано
65'
Желтая карточка
Э. Вивиано
65'
63'
Замена
В. Кулибали
️️️️
Д. Ман
63'
Замена
G. Di Chiara
️️️️
К. Ансальди
Замена
П. Родригес
️️️️
Ф. Ди Таччио
61'
Замена
Б. Байейе
️️️️
К. Адьяпонг
61'
55'
ГОЛ! 1:3!
А. Бернабе
Желтая карточка
Ф. Калигара
53'
40'
Желтая карточка
А. Бонни
Желтая карточка
Н. Фаласко
37'
35'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ман
Желтая карточка
Д. Беллуски
30'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Калигара
Пас отдал
П. Мендеш
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ман
Пас отдал
А. Бонни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
23
Marcello Falzerano
ЦП
55
Джузеппе Беллуски
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Асколи
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
23
Peter Amoran
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
2-3-5
2
Вивиано
17
Адьяпонг
14
Куаранта
8
Гнаоре
18
Ди Таччио
23
54
Фаласко
9
Мендеш
90
Несторовски
21
Калигара
55
Беллуски
4-1-2-1-2
1
Чичисола
15
Дель Прато
3
Циркати
71
Осорио
14
Ансальди
19
Сом
80
Бернабе
24
Эстевес
27
Ман
14
Бонни
9
Бенедичак
21
Калигара
1
1
21
Калигара
54
Фаласко
3
3
54
Фаласко
17
Адьяпонг
2
Байейе
2
Байейе
17
Адьяпонг
18
Ди Таччио
21
Родригес
21
Родригес
18
Ди Таччио
9
Мендеш
18
Манцари
18
Манцари
9
Мендеш
27
Ман
26
Кулибали
26
Кулибали
27
Ман
9
Бенедичак
3
Камара
3
Камара
9
Бенедичак
19
Сом
7
Михаила
7
Михаила
19
Сом
14
Ансальди
17
17
14
Ансальди
14
Бонни
14
Чолак
14
Чолак
14
Бонни
Остались в запасе
Асколи
Парма
12
Luca Bolletta
ВР
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
23
Peter Amoran
ЦЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
12
Luca Bolletta
ВР
96
Emiliano Rossi
ЦЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
23
Peter Amoran
ЦЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Асколи - Парма
7
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
2
Матчи команд
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Cino e Lillo Del Duca, Ascoli Piceno
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