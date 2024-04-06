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Расписание матчей
Италия. Серия B
Зюйдтироль - Парма
Зюйдтироль - Парма: обзор матча 06 апреля 2024
Зюйдтироль
06.04.2024, суббота, 15:00
Италия. Серия В, 32 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюйдтироль - Парма
Замена
M. Rover
️️️️
С. Молина
89'
78'
Замена
Эрнани
️️️️
В. Михаила
74'
Желтая карточка
В. Сиприен
70'
Замена
А. Чолак
️️️️
Н. Эстевес
Замена
A. Mallamo
️️️️
Ф. Тайт
70'
Замена
Д. Петерс
️️️️
Я. Куртич
70'
63'
Желтая карточка
А. Бернабе
61'
Замена
Й. Осорио
️️️️
А. Эно
61'
Замена
А. Бонни
️️️️
Г. Шарпантье
Желтая карточка
T. Arrigoni
52'
46'
Замена
А. Бернабе
️️️️
С. Сом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
24
Симоне Дави
ЛЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Фабиан Тайт
(К)
ЦП
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
17
Даниэле Казираги
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
22
Jakob Tschöll
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
42
Дауда Петерс
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
10
Адриан Бернабе
ЦП
21
Антони Партипило
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
4-3-2-1
1
24
Дави
32
5
Масиелло
55
21
Тайт
6
27
Куртич
17
Казираги
79
Молина
90
Одогву
3-1-3-2-1
1
Чичисола
15
Дель Прато
3
Циркати
19
Загаритис
19
Сом
18
Эно
25
Сиприен
24
Эстевес
27
Ман
7
Михаила
9
Шарпантье
27
Куртич
42
Петерс
42
Петерс
27
Куртич
79
Молина
23
23
79
Молина
21
Тайт
8
8
21
Тайт
18
Эно
71
Осорио
71
Осорио
18
Эно
7
Михаила
23
Эрнани
23
Эрнани
7
Михаила
19
Сом
10
Бернабе
10
Бернабе
19
Сом
24
Эстевес
14
Чолак
14
Чолак
24
Эстевес
9
Шарпантье
14
Бонни
14
Бонни
9
Шарпантье
Остались в запасе
Зюйдтироль
Парма
12
Giacomo Drago
ВР
22
Jakob Tschöll
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
21
Антони Партипило
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
22
Jakob Tschöll
ВР
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
22
Raphael Kofler
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
21
Антони Партипило
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Зюйдтироль - Парма
1
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
19
15
Офсайды
1
1
Количество передач
449
476
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
1 : 0
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Маркетти
Стадион:
Стадио Друсо
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