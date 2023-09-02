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Расписание матчей
Италия. Серия B
Парма - Реджана 1919
Парма - Реджана 1919: обзор матча 02 сентября 2023
Парма
02.09.2023, суббота, 19:30
Италия. Серия В, 4 тур
0 : 0
Завершен
Реджана 1919
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парма - Реджана 1919
90'
+2
Желтая карточка
А. Бьянко
Желтая карточка
Э. Дель Прато
90'
+1
83'
Замена
П. Шиминьски
️️️️
Э. Кабаши
Желтая карточка
Н. Эстевес
79'
Замена
С. Сом
️️️️
А. Бернабе
79'
76'
Желтая карточка
Э. Кабаши
72'
Замена
F. Nardi
️️️️
М. Портанова
72'
Замена
Ж. Антист
️️️️
E. Lanini
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Бонни
63'
Замена
В. Загаритис
️️️️
К. Ансальди
59'
59'
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
S. Pettinari
Замена
А. Партипило
️️️️
В. Михаила
59'
58'
Замена
Н. Гирма
️️️️
А. Вергара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
24
Науэль Эстевес
ЦП
23
Эрнани
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
4
Paolo Rozzio
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
77
Элвис Кабаши
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
90
Маноло Портанова
АП
23
S. Pettinari
ЦФ
10
Eric Lanini
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Парма
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
63
Federico Motti
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
21
Антони Партипило
ЦФ
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
80
Натан Гирма
ЦП
21
Якопо Да Рива
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
24
F. Nardi
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
4-3-1-2
1
Чичисола
14
Ансальди
71
Осорио
3
Циркати
15
Дель Прато
24
Эстевес
23
Эрнани
80
Бернабе
7
Михаила
14
Бонни
9
Бенедичак
4-2-2-2
22
Барди
19
Романья
31
Сампиризи
17
4
42
Бьянко
77
Кабаши
26
Вергара
90
Портанова
10
23
14
Ансальди
19
Загаритис
19
Загаритис
14
Ансальди
80
Бернабе
19
Сом
19
Сом
80
Бернабе
14
Бонни
14
Чолак
14
Чолак
14
Бонни
7
Михаила
21
Партипило
21
Партипило
7
Михаила
77
Кабаши
25
Шиминьски
25
Шиминьски
77
Кабаши
26
Вергара
80
Гирма
80
Гирма
26
Вергара
90
Портанова
24
24
90
Портанова
23
11
11
23
10
9
Антист
9
Антист
10
Остались в запасе
Парма
Реджана 1919
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
63
Federico Motti
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Седрик Гондо
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
63
Federico Motti
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
21
Якопо Да Рива
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Седрик Гондо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Вильям Виали
Статистика матча Парма - Реджана 1919
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
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