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Расписание матчей
Италия. Серия B
Бари - Парма
Бари - Парма: обзор матча 01 мая 2024
Бари
01.05.2024, среда, 19:00
Италия. Серия В, 36 тур
1 : 1
Завершен
Парма
68'
В. Ди Чезаре
50'
А. Бонни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бари - Парма
Замена
I. Achik
️️️️
Я. Каллон
73'
Замена
Д. Акампора
️️️️
К. Лулич
73'
71'
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
А. Бонни
71'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Н. Эстевес
70'
Желтая карточка
Н. Эстевес
ГОЛ! 1:1!
В. Ди Чезаре
Пас отдал
G. Morachioli
68'
Замена
G. Morachioli
️️️️
М. Араму
66'
61'
Замена
В. Сиприен
️️️️
А. Партипило
61'
Замена
С. Сом
️️️️
А. Бернабе
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Бонни
Пас отдал
А. Партипило
46'
Замена
G. Di Chiara
️️️️
В. Кулибали
6'
Желтая карточка
В. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Marco Pissardo
ВР
25
Raffaele Pucino
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
(К)
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
8
Маттиа Майта
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
11
Яя Каллон
ПВ
19
Марко Насти
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
23
Эрнани
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
10
Адриан Бернабе
ЦП
21
Антони Партипило
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Бари
12
Бренно
ВР
12
Luigi Pellegrini
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
11
Ismail Achik
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
25
Вилан Сиприен
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
4-2-2-2
1
25
34
Викари
31
Риччи
6
Ди Чезаре
8
Майта
26
Лулич
70
Араму
11
Каллон
33
Сибилли
19
Насти
4-3-2-1
1
Чичисола
26
Кулибали
71
Осорио
3
Циркати
15
Дель Прато
23
Эрнани
24
Эстевес
10
Бернабе
21
Партипило
7
Михаила
14
Бонни
26
Лулич
13
Акампора
13
Акампора
26
Лулич
11
Каллон
11
11
11
Каллон
70
Араму
17
17
70
Араму
24
Эстевес
14
Ансальди
14
Ансальди
24
Эстевес
10
Бернабе
19
Сом
19
Сом
10
Бернабе
21
Партипило
25
Сиприен
25
Сиприен
21
Партипило
26
Кулибали
17
17
26
Кулибали
14
Бонни
9
Шарпантье
9
Шарпантье
14
Бонни
Остались в запасе
Бари
Парма
12
Бренно
ВР
12
Luigi Pellegrini
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
12
Luigi Pellegrini
ВР
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЛП
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Бари - Парма
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
11
Офсайды
2
2
Количество передач
363
466
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
8
11
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
1 : 0
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рапуано
Стадион:
San Nicola, Bari
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