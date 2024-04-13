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Расписание матчей
Италия. Серия B
Парма - Специя
Парма - Специя: обзор матча 13 апреля 2024
Парма
13.04.2024, суббота, 17:15
Италия. Серия В, 33 тур
2 : 0
Завершен
Специя
45+1'
Эрнани
87'
Г. Шарпантье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парма - Специя
Желтая карточка
А. Чолак
90'
ГОЛ! 2:0!
Г. Шарпантье
87'
Замена
Б. Балог
️️️️
А. Циркати
85'
Замена
А. Чолак
️️️️
Эрнани
71'
71'
Замена
Ф. Пио Эспозито
️️️️
Д. Фальчинелли
71'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
Р. Куда
Желтая карточка
А. Циркати
67'
63'
Замена
Л. Моро
️️️️
Ф. Кассата
63'
Замена
Л. Виньяли
️️️️
Д. Николау
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
В. Михаила
60'
Замена
Н. Эстевес
️️️️
Д. Камара
46'
Замена
А. Партипило
️️️️
А. Бонни
46'
45'
+6
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
ГОЛ! 1:0!
Эрнани
Пас отдал
Э. Дель Прато
45'
+1
Желтая карточка
А. Бонни
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
3
Дрисса Камара
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Специя
41
Йерун Зут
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
43
Димитриос Николау
(К)
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
80
Рашид Куда
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
19
Симон Сом
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
21
Антони Партипило
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
4-3-2-1
1
Чичисола
19
Загаритис
71
Осорио
3
Циркати
15
Дель Прато
3
Камара
25
Сиприен
23
Эрнани
7
Михаила
27
Ман
14
Бонни
3-1-3-1-2
41
Зут
55
Христов
43
Николау
37
Матею
94
Эспозито
29
Кассата
6
Надь
80
Куда
71
Элиа
11
Фальчинелли
10
Верде
3
Циркати
40
Балог
40
Балог
3
Циркати
3
Камара
24
Эстевес
24
Эстевес
3
Камара
14
Бонни
21
Партипило
21
Партипило
14
Бонни
23
Эрнани
14
Чолак
14
Чолак
23
Эрнани
7
Михаила
9
Шарпантье
9
Шарпантье
7
Михаила
43
Николау
8
Виньяли
8
Виньяли
43
Николау
80
Куда
24
Ягелло
24
Ягелло
80
Куда
11
Фальчинелли
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
11
Фальчинелли
29
Кассата
9
Моро
9
Моро
29
Кассата
Остались в запасе
Парма
Специя
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
19
Симон Сом
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
40
Петар Зовко
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
19
Симон Сом
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Лука Д'Анджело
Статистика матча Парма - Специя
3
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
20
11
Офсайды
0
1
Количество передач
418
445
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
1 : 0
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Главный судья:
Джузеппе Коллу
(Кальяри)
Стадион:
Эннио Тардини
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