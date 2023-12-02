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Расписание матчей
Италия. Серия B
Специя - Парма
Специя - Парма: обзор матча 02 декабря 2023
Специя
02.12.2023, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 15 тур
0 : 1
Завершен
Парма
90+4'
Ж. Моутинью (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Парма
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ж. Моутинью
88'
Замена
К. Ансальди
️️️️
G. Di Chiara
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
С. Элиа
84'
Замена
И. Гелашвили
️️️️
Ф. Бандинелли
83'
77'
Замена
А. Бонни
️️️️
Эрнани
Замена
А. Экдаль
️️️️
Р. Куда
76'
Замена
Л. Моро
️️️️
Ф. Пио Эспозито
76'
64'
Желтая карточка
А. Партипило
56'
Замена
А. Партипило
️️️️
В. Михаила
46'
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
А. Чолак
46'
Замена
А. Бернабе
️️️️
Д. Камара
Замена
Т. Ципот
️️️️
Ш. Журковски
46'
44'
Желтая карточка
Д. Камара
Желтая карточка
Ш. Журковски
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
43
Димитриос Николау
(К)
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
94
Сальваторе Эспозито
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
80
Рашид Куда
ЦП
71
Сальваторе Элиа
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
3
Дрисса Камара
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
4
Мики Бош
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
9
Лука Моро
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Парма
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
80
Адриан Бернабе
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
21
Антони Партипило
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Дронговски
43
Николау
5
Мюль
98
Амьен-Аду
94
Эспозито
14
Журковски
23
Бандинелли
80
Куда
71
Элиа
94
Пио Эспозито
10
Верде
3-3-2-2
1
Чичисола
15
Дель Прато
3
Циркати
40
Балог
3
Камара
24
Эстевес
23
Эрнани
27
Ман
7
Михаила
17
14
Чолак
71
Элиа
8
Моутинью
8
Моутинью
71
Элиа
23
Бандинелли
3
Гелашвили
3
Гелашвили
23
Бандинелли
80
Куда
8
Экдаль
8
Экдаль
80
Куда
14
Журковски
11
Ципот
11
Ципот
14
Журковски
94
Пио Эспозито
9
Моро
9
Моро
94
Пио Эспозито
17
14
Ансальди
14
Ансальди
17
3
Камара
80
Бернабе
80
Бернабе
3
Камара
14
Чолак
9
Шарпантье
9
Шарпантье
14
Чолак
23
Эрнани
14
Бонни
14
Бонни
23
Эрнани
7
Михаила
21
Партипило
21
Партипило
7
Михаила
Остались в запасе
Специя
Парма
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
4
Мики Бош
ЦЗ
36
Pietro Candelari
ЦП
15
Niccolò Pietra
ЦП
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
99
Раймондс Кроллис
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Специя - Парма
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло
(Пинероло)
Стадион:
Stadio Alberto Picco, La Spezia
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