Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Парма - Зюйдтироль
Парма - Зюйдтироль: обзор матча 05 ноября 2023
Парма
05.11.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 12 тур
2 : 0
Завершен
Зюйдтироль
9'
А. Бонни
57'
Д. Ман (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парма - Зюйдтироль
86'
Желтая карточка
Д. Петерс
Замена
С. Сом
️️️️
Д. Ман
85'
80'
Замена
E. Pecorino
️️️️
Р. Одогву
80'
Замена
A. Cisco
️️️️
Р. Черво
77'
Желтая карточка
А. Масиелло
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
А. Бонни
75'
70'
Желтая карточка
Д. Куомо
Замена
А. Бенедичак
️️️️
А. Чолак
62'
60'
Замена
Д. Петерс
️️️️
J. Broh
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Ман
57'
Замена
К. Ансальди
️️️️
G. Di Chiara
46'
41'
Желтая карточка
С. Дави
ГОЛ! 1:0!
А. Бонни
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Зюйдтироль
1
Giacomo Poluzzi
ВР
5
Kevin Vinetot
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
55
Andrea Giorgini
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
24
Симоне Дави
ЦП
15
Jérémie Broh
ЦП
21
Фабиан Тайт
ЦП
23
Matteo Rover
ЦП
17
Даниэле Казираги
ЦФ
90
Рафаэль Одогву
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Парма
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
23
Эрнани
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Зюйдтироль
12
Giacomo Drago
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
26
Andrea Cisco
ЦЗ
42
Дауда Петерс
ЦП
7
Nicholas Siega
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
31
Emanuele Pecorino
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
3-3-1-3
1
Чичисола
40
Балог
3
Циркати
15
Дель Прато
24
Эстевес
80
Бернабе
11
27
Ман
17
14
Чолак
14
Бонни
3-4-1-2
1
5
5
Масиелло
55
15
21
Тайт
23
24
Дави
20
Черво
90
Одогву
17
Казираги
17
14
Ансальди
14
Ансальди
17
27
Ман
19
Сом
19
Сом
27
Ман
14
Чолак
9
Бенедичак
9
Бенедичак
14
Чолак
14
Бонни
9
Шарпантье
9
Шарпантье
14
Бонни
20
Черво
26
26
20
Черво
15
42
Петерс
42
Петерс
15
90
Одогву
31
31
90
Одогву
Остались в запасе
Парма
Зюйдтироль
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
12
Giacomo Drago
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
7
Nicholas Siega
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
12
Giacomo Drago
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
32
Andrea Cagnano
ЦЗ
77
Lorenzo Lonardi
ЦЗ
7
Nicholas Siega
ЦП
22
Raphael Kofler
ЦП
33
Silvio Merkaj
ЦФ
7
Никола Раути
ЦФ
6
Luca Ghiringhelli
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Парма - Зюйдтироль
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
- : -
29.11.2026
Мантова
Италия. Серия В, 13 тур
Палермо
4 : 1
24.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Зюйдтироль
1 : 1
31.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Информация о матче
Главный судья:
Лука Массими
Стадион:
Эннио Тардини
Новости команд
Все
Парма
Зюйдтироль
Серия А Италия: шансы «Фрозиноне» и «Пармы» на победу в матче 13 тура
Вчера, 10:02
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Фрозиноне» и «Пармы» на победу в матче 13 тура
Вчера, 10:02
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+