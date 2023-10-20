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Расписание матчей
Италия. Серия B
Парма - Комо
Парма - Комо: обзор матча 20 октября 2023
Парма
20.10.2023, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 10 тур
2 : 1
Завершен
Комо
8'
Д. Ман
74'
Г. Шарпантье
90+2'
Ф. Барба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парма - Комо
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Ф. Барба
Пас отдал
T. Arrigoni
Желтая карточка
А. Циркати
87'
79'
Замена
T. Arrigoni
️️️️
Т. Кассандро
79'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
С. Верди
78'
Замена
L. Kerrigan
️️️️
Д. Базелли
ГОЛ! 2:0!
Г. Шарпантье
Пас отдал
Эрнани
74'
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
Д. Ман
72'
71'
Замена
А. Санчес
️️️️
О. Абильдгор
Замена
Н. Эстевес
️️️️
А. Чолак
63'
Замена
В. Михаила
️️️️
А. Бенедичак
63'
62'
Замена
M. Chajia
️️️️
Н. Иоанну
Замена
А. Бонни
️️️️
С. Сом
58'
Желтая карточка
А. Бернабе
50'
20'
Желтая карточка
M. Curto
ГОЛ! 1:0!
Д. Ман
Пас отдал
А. Бенедичак
8'
7'
Желтая карточка
О. Абильдгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
23
Эрнани
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Комо
1
Адриан Шемпер
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
25
Marco Curto
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
8
Alessandro Bellemo
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
Комо
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
6
Tommaso Arrigoni
ЦП
7
Moutir Chajia
ЦП
20
Liam Kerrigan
ЦП
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Чичисола
26
Кулибали
3
Циркати
15
Дель Прато
19
Сом
23
Эрнани
80
Бернабе
27
Ман
14
Чолак
9
Бенедичак
17
3-3-2-1-1
1
Шемпер
93
Барба
14
Иоанну
25
84
Кассандро
28
Абильдгор
26
8
33
Базелли
90
Верди
10
Кутроне
14
Чолак
24
Эстевес
24
Эстевес
14
Чолак
9
Бенедичак
7
Михаила
7
Михаила
9
Бенедичак
19
Сом
14
Бонни
14
Бонни
19
Сом
27
Ман
9
Шарпантье
9
Шарпантье
27
Ман
84
Кассандро
6
6
84
Кассандро
14
Иоанну
7
7
14
Иоанну
33
Базелли
20
20
33
Базелли
28
Абильдгор
11
Санчес
11
Санчес
28
Абильдгор
90
Верди
99
Габриеллони
99
Габриеллони
90
Верди
Остались в запасе
Парма
Комо
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
4
Matteo Solini
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
2
Filippo Scaglia
ЦФ
3
Марко Сала
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Морено Лонго
Статистика матча Парма - Комо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
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