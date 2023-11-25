Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Серия B
Парма - Модена
Парма - Модена: обзор матча 25 ноября 2023
Парма
25.11.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия В, 14 тур
1 : 1
Завершен
Модена
90+3'
А. Партипило
59'
E. Duca
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парма - Модена
Красная карточка
С. Сом
90'
+10
90'
+8
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
ГОЛ! 1:1!
А. Партипило
90'
+3
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Бернабе
90'
90'
Замена
А. Гибре
️️️️
M. Cotali
90'
Замена
S. Oukhadda
️️️️
Л. Тремолада
Пенальти не реализован!
Д. Ман
87'
86'
Желтая карточка
А. Секулин
Желтая карточка
Б. Балог
79'
Замена
А. Партипило
️️️️
А. Бенедичак
78'
77'
Замена
N. Bonfanti
️️️️
Я. Манкони
Замена
Д. Камара
️️️️
С. Сом
68'
Желтая карточка
С. Сом
64'
59'
ГОЛ! 0:1!
E. Duca
Пас отдал
Д. Фальчинелли
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
А. Бонни
46'
Замена
G. Di Chiara
️️️️
К. Ансальди
46'
Желтая карточка
Н. Эстевес
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Модена
90
Андреа Секулин
ВР
29
M. Cotali
ЦЗ
3
Фабио Понси
ЦЗ
19
Giovanni Zaro
ЦЗ
4
Antonio Pergreffi
(К)
ЦЗ
20
Edoardo Duca
ЦП
10
Лука Тремолада
ЦП
5
Антонио Палумбо
ЦП
17
Якопо Манкони
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
8
Luca Magnino
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
21
Антони Партипило
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Модена
22
Filippo Vandelli
ВР
16
Riccardo Gagno
ВР
46
Roko Vukušić
ЦЗ
19
Абдул Гибре
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
99
Shady Oukhadda
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
28
Sandro Waibl
ЦП
21
Nicholas Bonfanti
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чичисола
14
Ансальди
26
Кулибали
40
Балог
15
Дель Прато
19
Сом
24
Эстевес
80
Бернабе
27
Ман
9
Бенедичак
14
Бонни
4-3-3
90
Секулин
3
Понси
19
4
29
20
10
Тремолада
5
Палумбо
8
11
Фальчинелли
17
Манкони
19
Сом
3
Камара
3
Камара
19
Сом
14
Бонни
9
Шарпантье
9
Шарпантье
14
Бонни
9
Бенедичак
21
Партипило
21
Партипило
9
Бенедичак
14
Ансальди
17
17
14
Ансальди
80
Бернабе
14
Чолак
14
Чолак
80
Бернабе
29
19
Гибре
19
Гибре
29
10
Тремолада
99
99
10
Тремолада
17
Манкони
21
21
17
Манкони
Остались в запасе
Парма
Модена
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
22
Filippo Vandelli
ВР
16
Riccardo Gagno
ВР
46
Roko Vukušić
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
28
Sandro Waibl
ЦП
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Остались в запасе
22
Filippo Vandelli
ВР
16
Riccardo Gagno
ВР
46
Roko Vukušić
ЦЗ
42
Lukas Mondele
ЦП
20
Romeo Giovannini
ЦП
17
Kleis Bozhanaj
ЦП
28
Sandro Waibl
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Парма - Модена
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Модена
Италия. Серия В, 14 тур
Модена
- : -
29.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
2 : 0
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Эннио Тардини
Новости команд
Все
Парма
Модена
Серия А Италия: шансы «Фрозиноне» и «Пармы» на победу в матче 13 тура
Вчера, 10:02
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Фрозиноне» и «Пармы» на победу в матче 13 тура
Вчера, 10:02
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
2024.08.11 00:23
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
2024.08.10 21:05
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
2016.02.10 00:21
4
Сионек стал игроком «Палермо»
2016.01.12 18:53
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+