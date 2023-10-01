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Расписание матчей
Италия. Серия B
Кремонезе - Парма
Кремонезе - Парма: обзор матча 01 октября 2023
Кремонезе
01.10.2023, воскресенье, 19:30
Италия. Серия В, 8 тур
1 : 2
Завершен
Парма
64'
М. Кастаньетти
54'
Эрнани
66'
Д. Ман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Парма
90'
+2
Желтая карточка
В. Михаила
87'
Замена
К. Ансальди
️️️️
G. Di Chiara
Замена
Ж. Маер
️️️️
Ф. Васкес
82'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
М. Коллоколо
82'
78'
Замена
В. Михаила
️️️️
А. Бенедичак
78'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Бонни
Желтая карточка
Ф. Васкес
74'
72'
Замена
А. Партипило
️️️️
Д. Ман
Замена
Д. Куальята
️️️️
Л. Дзанимачча
68'
66'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ман
Пас отдал
С. Сом
ГОЛ! 1:1!
М. Кастаньетти
64'
Замена
Д. Окереке
️️️️
G. Abrego
62'
54'
ГОЛ! 0:1!
Эрнани
Пас отдал
А. Бонни
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
Л. Раванелли
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
13
Лука Раванелли
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
20
Франко Васкес
АП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Кремонезе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
Парма
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
21
Антони Партипило
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Сарр
17
Серникола
13
Раванелли
24
Лочошвили
60
Антов
4
Кастаньетти
18
Коллоколо
26
20
Васкес
98
Дзанимачча
9
Кода
3-1-2-1-3
1
Чичисола
15
Дель Прато
71
Осорио
26
Кулибали
19
Сом
80
Бернабе
23
Эрнани
27
Ман
14
Бонни
9
Бенедичак
17
98
Дзанимачча
12
Куальята
12
Куальята
98
Дзанимачча
13
Раванелли
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
13
Раванелли
20
Васкес
37
Маер
37
Маер
20
Васкес
26
29
Окереке
29
Окереке
26
18
Коллоколо
9
Чиофани
9
Чиофани
18
Коллоколо
17
14
Ансальди
14
Ансальди
17
9
Бенедичак
7
Михаила
7
Михаила
9
Бенедичак
14
Бонни
14
Чолак
14
Чолак
14
Бонни
27
Ман
21
Партипило
21
Партипило
27
Ман
Остались в запасе
Кремонезе
Парма
99
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
21
Yuri Rocchetti
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Кремонезе - Парма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
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