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Расписание матчей
Италия. Серия B
Парма - Бари
Парма - Бари: обзор матча 27 сентября 2023
Парма
27.09.2023, среда, 21:30
Италия. Серия В, 7 тур
2 : 1
Завершен
Бари
14'
А. Партипило
81'
А. Бенедичак
46'
М. Насти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парма - Бари
Желтая карточка
А. Бонни
85'
83'
Замена
G. Morachioli
️️️️
М. Майта
ГОЛ! 2:1!
А. Бенедичак
Пас отдал
Н. Эстевес
81'
79'
Замена
Ž. Žužek
️️️️
В. Ди Чезаре
79'
Замена
А. Бенали
️️️️
R. Maiello
Замена
А. Бенедичак
️️️️
А. Партипило
74'
73'
Замена
Д. Акампора
️️️️
I. Koutsoupias
73'
Замена
D. Diaw
️️️️
М. Насти
Замена
А. Бернабе
️️️️
Эрнани
66'
Замена
G. Di Chiara
️️️️
К. Ансальди
58'
Замена
А. Бонни
️️️️
А. Чолак
58'
Замена
Д. Ман
️️️️
В. Михаила
58'
55'
Желтая карточка
Ф. Викари
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Насти
Пас отдал
М. Араму
34'
Желтая карточка
В. Ди Чезаре
ГОЛ! 1:0!
А. Партипило
Пас отдал
В. Михаила
14'
9'
Желтая карточка
Д. Сибилли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
23
Эрнани
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
21
Антони Партипило
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Бари
12
Бренно
ВР
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
93
Мехди Дорвал
ЦЗ
17
Raffaele Maiello
ЦП
8
Маттиа Майта
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
30
Ilias Koutsoupias
ЦФ
33
Джузеппе Сибилли
ЦФ
19
Марко Насти
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
80
Адриан Бернабе
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Бари
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
15
Žan Žužek
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
80
Filippo Faggi
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
1
Alessandro Farroni
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
9
Davide Diaw
ЦФ
17
Gregorio Morachioli
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чичисола
14
Ансальди
40
Балог
3
Циркати
15
Дель Прато
19
Сом
24
Эстевес
23
Эрнани
7
Михаила
21
Партипило
14
Чолак
4-2-1-3
12
Бренно
34
Викари
31
Риччи
93
Дорвал
6
Ди Чезаре
17
8
Майта
70
Араму
19
Насти
33
Сибилли
30
23
Эрнани
80
Бернабе
80
Бернабе
23
Эрнани
7
Михаила
27
Ман
27
Ман
7
Михаила
14
Ансальди
17
17
14
Ансальди
14
Чолак
14
Бонни
14
Бонни
14
Чолак
21
Партипило
9
Бенедичак
9
Бенедичак
21
Партипило
6
Ди Чезаре
15
15
6
Ди Чезаре
30
13
Акампора
13
Акампора
30
17
50
Бенали
50
Бенали
17
19
Насти
9
9
19
Насти
8
Майта
17
17
8
Майта
Остались в запасе
Парма
Бари
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
80
Filippo Faggi
ЦП
1
Alessandro Farroni
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
Остались в запасе
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
6
Emmanuele Matino
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
80
Filippo Faggi
ЦП
1
Alessandro Farroni
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
11
Ismail Achik
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Парма - Бари
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
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