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Расписание матчей
Италия. Серия B
Козенца - Парма
Козенца - Парма: обзор матча 16 декабря 2023
Козенца
16.12.2023, суббота, 18:15
Италия. Серия В, 17 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Козенца - Парма
90'
+5
Желтая карточка
А. Бернабе
Желтая карточка
A. Florenzi
89'
80'
Замена
В. Сиприен
️️️️
Д. Ман
Желтая карточка
М. Вентури
78'
Замена
М. Вивиани
️️️️
И. Воца
78'
Желтая карточка
P. Martino
70'
69'
Замена
А. Партипило
️️️️
В. Михаила
Замена
Ф. Форте
️️️️
С. Маццокки
63'
59'
Замена
Эрнани
️️️️
Н. Эстевес
59'
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
С. Сом
Желтая карточка
Ф. Сгарби
57'
48'
Желтая карточка
А. Циркати
Замена
Ф. Сгарби
️️️️
А. Фонтанароза
46'
Замена
Т. Д'Орацио
️️️️
А. Рисполи
46'
46'
Замена
Э. Дель Прато
️️️️
А. Бонни
Желтая карточка
А. Фонтанароза
32'
Желтая карточка
И. Воца
12'
6'
Вторая желтая
А. Эно
4'
Желтая карточка
А. Эно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
4
Pietro Martino
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
42
Идриз Воца
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
13
A. Meroni
(К)
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
34
Aldo Florenzi
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
71
Йордан Осорио
(К)
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
11
Томмазо Д'Орацио
ЛЗ
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
Парма
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
23
Эрнани
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
21
Антони Партипило
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
3-1-2-4
1
Микаи
4
23
Вентури
30
Фонтанароза
98
Цуккон
42
Воца
3
Рисполи
99
Тутино
34
30
Маццокки
13
3-1-3-2-1
1
Чичисола
26
Кулибали
3
Циркати
71
Осорио
19
Сом
18
Эно
24
Эстевес
80
Бернабе
27
Ман
7
Михаила
14
Бонни
3
Рисполи
11
Д'Орацио
11
Д'Орацио
3
Рисполи
30
Фонтанароза
32
Сгарби
32
Сгарби
30
Фонтанароза
42
Воца
23
Вивиани
23
Вивиани
42
Воца
30
Маццокки
32
Форте
32
Форте
30
Маццокки
14
Бонни
15
Дель Прато
15
Дель Прато
14
Бонни
27
Ман
25
Сиприен
25
Сиприен
27
Ман
24
Эстевес
23
Эрнани
23
Эрнани
24
Эстевес
7
Михаила
21
Партипило
21
Партипило
7
Михаила
19
Сом
9
Шарпантье
9
Шарпантье
19
Сом
Остались в запасе
Козенца
Парма
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
33
Salvatore Dario La Vardera
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
17
Valerio Crespi
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Козенца - Парма
6
1
3
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
0
3
Нарушения
7
3
Офсайды
1
0
Количество передач
213
193
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Niccolò Baroni, Italy
Стадион:
Stadio San Vito, Cosenza
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