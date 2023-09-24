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Расписание матчей
Италия. Серия B
Парма - Сампдория
Парма - Сампдория: обзор матча 24 сентября 2023
Парма
24.09.2023, воскресенье, 17:15
Италия. Серия В, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
82'
А. Циркати
19'
Э. Педрола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парма - Сампдория
90'
+4
Желтая карточка
С. Эспозито
85'
Замена
В. Верре
️️️️
П. Касами
85'
Замена
Ф. Гонсалес
️️️️
А. Баррека
Желтая карточка
А. Бернабе
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Циркати
Пас отдал
К. Ансальди
82'
81'
Желтая карточка
Ж. Йепес
78'
Замена
С. Эспозито
️️️️
Ф. Борини
Замена
К. Ансальди
️️️️
А. Бенедичак
74'
Замена
В. Михаила
️️️️
С. Сом
65'
Замена
G. Di Chiara
️️️️
В. Загаритис
65'
Желтая карточка
В. Загаритис
62'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Бонни
58'
Замена
А. Партипило
️️️️
Д. Ман
58'
44'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
42'
Желтая карточка
Э. Педрола
35'
Желтая карточка
Ф. Борини
Желтая карточка
Л. Чичисола
35'
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Педрола
Пас отдал
Ф. Борини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
23
Эрнани
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Сампдория
1
Филип Станкович
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Антонио Баррека
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
17
Эстанис Педрола
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Парма
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
24
Науэль Эстевес
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
21
Антони Партипило
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чичисола
19
Загаритис
71
Осорио
3
Циркати
26
Кулибали
19
Сом
23
Эрнани
80
Бернабе
27
Ман
14
Бонни
9
Бенедичак
3-3-2-1-1
1
Станкович
23
Депаоли
29
Мурру
87
Гиларди
30
Стоянович
21
Йепес
3
Баррека
14
Виейра
23
Касами
17
Педрола
16
Борини
9
Бенедичак
14
Ансальди
14
Ансальди
9
Бенедичак
19
Сом
7
Михаила
7
Михаила
19
Сом
19
Загаритис
17
17
19
Загаритис
14
Бонни
14
Чолак
14
Чолак
14
Бонни
27
Ман
21
Партипило
21
Партипило
27
Ман
3
Баррека
16
Гонсалес
16
Гонсалес
3
Баррека
23
Касами
26
Верре
26
Верре
23
Касами
16
Борини
94
Эспозито
94
Эспозито
16
Борини
Остались в запасе
Парма
Сампдория
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
Главный тренер
Фабио Пеккиа
30
Никола Равалья
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
24
Науэль Эстевес
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
21
Simone Giordano
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
19
Stefano Girelli
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
77
Marco Delle Monache
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Парма - Сампдория
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
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