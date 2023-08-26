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Расписание матчей
Италия. Серия B
Парма - Циттаделла
Парма - Циттаделла: обзор матча 26 августа 2023
Парма
26.08.2023, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 2 тур
2 : 0
Завершен
Циттаделла
2'
А. Бенедичак (П)
48'
А. Бернабе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Парма - Циттаделла
Замена
В. Загаритис
️️️️
А. Бенедичак
83'
79'
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
F. Amatucci
Замена
А. Чолак
️️️️
Эрнани
69'
68'
Замена
Л. Пандольфи
️️️️
A. Magrassi
Замена
В. Михаила
️️️️
А. Партипило
60'
59'
Замена
А. Сальви
️️️️
Л. Кариссони
Желтая карточка
Эрнани
56'
ГОЛ! 2:0!
А. Бернабе
48'
Замена
А. Бернабе
️️️️
С. Сом
46'
35'
Желтая карточка
Д. Фраре
11'
Желтая карточка
В. Мастрантонио
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Бенедичак
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Антони Партипило
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Циттаделла
13
Эльхан Кастрати
ВР
15
Доменико Фраре
ЦЗ
98
Federico Giraudo
ЦЗ
24
Лоренцо Кариссони
ЦЗ
26
Никола Паван
ОП
5
Валерио Мастрантонио
ЦП
23
Симоне Бранка
ЦП
8
Francesco Amatucci
ЦП
16
Алессио Вита
ЦП
9
Andrea Magrassi
ЦФ
8
Filippo Pittarello
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Парма
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Циттаделла
78
Лука Маниеро
ВР
2
Алессандро Сальви
ЦЗ
28
Alessio Rizza
ЦЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
7
Лука Пандольфи
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
4-1-2-3
1
Чичисола
15
Дель Прато
40
Балог
71
Осорио
26
Кулибали
19
Сом
24
Эстевес
23
Эрнани
14
Бонни
9
Бенедичак
21
Партипило
3-1-4-2
13
Кастрати
15
Фраре
98
24
Кариссони
26
Паван
23
Бранка
8
16
Вита
5
Мастрантонио
8
9
9
Бенедичак
19
Загаритис
19
Загаритис
9
Бенедичак
19
Сом
80
Бернабе
80
Бернабе
19
Сом
21
Партипило
7
Михаила
7
Михаила
21
Партипило
23
Эрнани
14
Чолак
14
Чолак
23
Эрнани
24
Кариссони
2
Сальви
2
Сальви
24
Кариссони
8
8
Корнвиг
8
Корнвиг
8
9
7
Пандольфи
7
Пандольфи
9
Остались в запасе
Парма
Циттаделла
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Остались в запасе
78
Лука Маниеро
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
20
Джузеппе Каррьеро
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
21
Nicholas Saggionetto
ЦП
18
Andrea Tessiore
ЦП
45
Tommy Maistrello
ЦФ
19
Claudio Cassano
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Эдоардо Горини
Статистика матча Парма - Циттаделла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
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