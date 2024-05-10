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Расписание матчей
Италия. Серия B
Реджана 1919 - Парма
Реджана 1919 - Парма: обзор матча 10 мая 2024
Реджана 1919
10.05.2024, пятница, 21:30
Италия. Серия В, 38 тур
1 : 1
Завершен
Парма
26'
М. Портанова
61'
А. Бонни (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реджана 1919 - Парма
Желтая карточка
А. Вергара
90'
Желтая карточка
Л. Чигарини
87'
Замена
L. Vido
️️️️
М. Портанова
85'
84'
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
А. Бонни
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Э. Кабаши
73'
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
Ф. Мелегони
70'
Замена
А. Вергара
️️️️
S. Pettinari
70'
64'
Замена
В. Михаила
️️️️
Д. Камара
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Бонни
59'
Желтая карточка
Э. Дель Прато
Желтая карточка
Р. Фьямоцци
59'
55'
Замена
Эрнани
️️️️
А. Чолак
54'
Замена
Д. Ман
️️️️
А. Партипило
54'
Замена
А. Бернабе
️️️️
В. Сиприен
Желтая карточка
Э. Кабаши
48'
Замена
П. Шиминьски
️️️️
Ф. Романья
46'
45'
Желтая карточка
В. Сиприен
ГОЛ! 1:0!
М. Портанова
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
77
Элвис Кабаши
(К)
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
23
S. Pettinari
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
(К)
ЛЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
3
Дрисса Камара
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
21
Антони Партипило
ПВ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Реджана 1919
99
Alex Sposito
ВР
22
Франческо Барди
ВР
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
17
Марко Паяч
ЦП
15
Tobías Reinhart
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
26
Антонио Вергара
АП
10
Luca Vido
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
Парма
16
Мартин Турк
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
10
Адриан Бернабе
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Саталино
17
19
Романья
27
Маркандалли
70
Пьераньоло
15
Фьямоцци
42
Бьянко
77
Кабаши
72
Мелегони
90
Портанова
23
4-1-2-1-2
40
Корви
26
Кулибали
15
Дель Прато
5
Валенти
14
Ансальди
19
Сом
3
Камара
25
Сиприен
21
Партипило
14
Бонни
14
Чолак
19
Романья
25
Шиминьски
25
Шиминьски
19
Романья
77
Кабаши
8
Чигарини
8
Чигарини
77
Кабаши
23
26
Вергара
26
Вергара
23
90
Портанова
10
10
90
Портанова
72
Мелегони
11
11
72
Мелегони
25
Сиприен
10
Бернабе
10
Бернабе
25
Сиприен
14
Чолак
23
Эрнани
23
Эрнани
14
Чолак
3
Камара
7
Михаила
7
Михаила
3
Камара
21
Партипило
27
Ман
27
Ман
21
Партипило
14
Бонни
9
Шарпантье
9
Шарпантье
14
Бонни
Остались в запасе
Реджана 1919
Парма
99
Alex Sposito
ВР
22
Франческо Барди
ВР
17
Марко Паяч
ЦП
15
Tobías Reinhart
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
16
Мартин Турк
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
99
Alex Sposito
ВР
22
Франческо Барди
ВР
17
Марко Паяч
ЦП
15
Tobías Reinhart
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Реджана 1919 - Парма
4
2
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
10
Офсайды
2
1
Количество передач
494
488
Сейвы
4
2
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
7
9
Матчи команд
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
1 : 0
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Davide Ghersini, Italy
Стадион:
Читта дель Триколоре
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