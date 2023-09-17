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Расписание матчей
Италия. Серия B
Катанцаро - Парма
Катанцаро - Парма: обзор матча 17 сентября 2023
Катанцаро
17.09.2023, воскресенье, 17:15
Италия. Серия В, 5 тур
0 : 5
Завершен
Парма
18'
Д. Ман
25'
А. Бенедичак (П)
40'
А. Бенедичак
47'
А. Партипило
84'
А. Чолак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катанцаро - Парма
84'
ГОЛ! 0:5!
А. Чолак
Пас отдал
G. Di Chiara
82'
Замена
G. Di Chiara
️️️️
В. Загаритис
78'
Желтая карточка
В. Загаритис
Замена
Л. Д'Андреа
️️️️
П. Иеммелло
77'
67'
Желтая карточка
А. Циркати
67'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Бонни
Замена
D. Veroli
️️️️
Л. Крайнц
61'
Замена
M. Pompetti
️️️️
S. Pontisso
61'
61'
Замена
К. Ансальди
️️️️
В. Кулибали
47'
ГОЛ! 0:4!
А. Партипило
Пас отдал
С. Сом
Замена
А. Доннарумма
️️️️
D. Sounas
46'
Замена
Э. Бриньола
️️️️
Т. Бьяши
46'
46'
Замена
Эрнани
️️️️
А. Бенедичак
46'
Замена
А. Партипило
️️️️
Д. Ман
45'
+5
Желтая карточка
Н. Эстевес
40'
ГОЛ! 0:3!
А. Бенедичак
Пас отдал
В. Кулибали
25'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Бенедичак
Желтая карточка
С. Скогнамилло
24'
23'
Желтая карточка
В. Кулибали
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ман
Пас отдал
А. Бонни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катанцаро
1
Andrea Fulignati
ВР
14
Стефано Скогнамилло
ЦЗ
23
Nicolò Brighenti
ЦЗ
32
Лука Крайнц
ЦЗ
8
Андреа Гьон
ЦП
20
Simone Pontisso
ЦП
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
24
D. Sounas
ЦФ
27
Яри Вандепутте
ЦФ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
24
Науэль Эстевес
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Катанцаро
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
3
Davide Veroli
ЦЗ
44
Кевин Миранда
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
14
Marco Pompetti
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
17
Энрико Бриньола
ЦФ
8
L. Verna
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
23
Эрнани
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
21
Антони Партипило
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
3-2-5
1
14
Скогнамилло
23
32
Крайнц
8
Гьон
20
18
9
Иеммелло
27
Вандепутте
24
14
Бьяши
4-1-2-1-2
1
Чичисола
15
Дель Прато
26
Кулибали
3
Циркати
19
Загаритис
19
Сом
80
Бернабе
24
Эстевес
27
Ман
9
Бенедичак
14
Бонни
32
Крайнц
3
3
32
Крайнц
20
14
14
20
9
Иеммелло
16
Д'Андреа
16
Д'Андреа
9
Иеммелло
14
Бьяши
17
Бриньола
17
Бриньола
14
Бьяши
24
99
Доннарумма
99
Доннарумма
24
26
Кулибали
14
Ансальди
14
Ансальди
26
Кулибали
9
Бенедичак
23
Эрнани
23
Эрнани
9
Бенедичак
27
Ман
21
Партипило
21
Партипило
27
Ман
14
Бонни
14
Чолак
14
Чолак
14
Бонни
19
Загаритис
17
17
19
Загаритис
Остались в запасе
Катанцаро
Парма
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
8
L. Verna
ЦФ
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
16
Andrea Sala
ВР
99
Edoardo Borrelli
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
77
Панос Кацерис
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
19
Маттео Стоппа
ЦП
8
L. Verna
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
71
Йордан Осорио
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Катанцаро - Парма
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Катанцаро
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
- : -
30.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 13 тур
Юве Стабиа
1 : 3
24.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
3 : 1
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Чезена
1 : 0
07.11.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
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