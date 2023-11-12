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Расписание матчей
Италия. Серия B
Лекко - Парма
Лекко - Парма: обзор матча 12 ноября 2023
Лекко
12.11.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 13 тур
3 : 2
Завершен
Парма
23'
A. Novakovich
42'
Н. Бусо
57'
Ф. Лепоре
12'
А. Бенедичак (П)
70'
Г. Шарпантье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лекко - Парма
90'
+10
Желтая карточка
Л. Чичисола
88'
Замена
К. Ансальди
️️️️
А. Циркати
Замена
Д. Тенкоранг
️️️️
Н. Бусо
78'
Замена
M. Battistini
️️️️
Л. Марроне
78'
70'
ГОЛ! 3:2!
Г. Шарпантье
Пас отдал
А. Бернабе
Замена
G. Galli
️️️️
Д. Дельи Инноченти
63'
63'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Бонни
63'
Замена
Д. Камара
️️️️
С. Сом
63'
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
А. Бенедичак
Замена
D. Guglielmotti
️️️️
М. Лемменс
59'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Лепоре
Пас отдал
Н. Бусо
57'
Желтая карточка
Л. Марроне
53'
46'
Замена
В. Кулибали
️️️️
G. Di Chiara
ГОЛ! 2:1!
Н. Бусо
Пас отдал
A. Caporale
42'
Желтая карточка
Д. Дельи Инноченти
38'
31'
Вторая желтая
Эрнани
ГОЛ! 1:1!
A. Novakovich
23'
19'
Желтая карточка
Эрнани
13'
Желтая карточка
А. Бенедичак
Желтая карточка
М. Лемменс
12'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Бенедичак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лекко
1
Riccardo Melgrati
ВР
4
Vedran Celjak
(К)
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
17
Артур Ионицэ
ЦП
5
Алессандро Серсанти
ЦП
32
Франко Лепоре
ЦФ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
7
Николо Бусо
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Ботонд Балог
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К)
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
23
Эрнани
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Лекко
22
Umberto Saracco
ВР
20
Francesco Donati
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
44
Davide Guglielmotti
ЦЗ
13
Matteo Battistini
ЦЗ
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
96
Giorgio Galli
ЦП
16
Джошуа Тенкоранг
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
9
Umberto Eusepi
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
11
Mattia Tordini
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
23
Peter Amoran
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
4-1-2-3
1
4
4
Марроне
17
83
Лемменс
5
Дельи Инноченти
17
Ионицэ
5
Серсанти
7
Бусо
9
32
Лепоре
3-1-3-3
1
Чичисола
15
Дель Прато
3
Циркати
40
Балог
19
Сом
24
Эстевес
80
Бернабе
23
Эрнани
14
Бонни
9
Бенедичак
17
83
Лемменс
44
44
83
Лемменс
4
Марроне
13
13
4
Марроне
5
Дельи Инноченти
96
96
5
Дельи Инноченти
7
Бусо
16
Тенкоранг
16
Тенкоранг
7
Бусо
3
Циркати
14
Ансальди
14
Ансальди
3
Циркати
17
26
Кулибали
26
Кулибали
17
19
Сом
3
Камара
3
Камара
19
Сом
14
Бонни
14
Чолак
14
Чолак
14
Бонни
9
Бенедичак
9
Шарпантье
9
Шарпантье
9
Бенедичак
Остались в запасе
Лекко
Парма
22
Umberto Saracco
ВР
20
Francesco Donati
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
9
Umberto Eusepi
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
11
Mattia Tordini
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
23
Peter Amoran
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
22
Umberto Saracco
ВР
20
Francesco Donati
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
80
Vittorio Agostinelli
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
9
Umberto Eusepi
ЦФ
73
Лоренцо Ди Стефано
ЦФ
11
Mattia Tordini
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
16
Мартин Турк
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
23
Peter Amoran
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Лекко - Парма
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Stadio Rigamonti-Ceppi, Lecco
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