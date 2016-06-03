Ансальди: «Закончилось мое время в России. Спасибо за все, «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» Кристиан Ансальди попрощался с болельщиками петербургского клуба. Напомним, что аргентинского футболиста у сине-бело-голубых приобрел «Дженоа».

«Закончилось мое время в России. По прошествии стольких лет, я хочу поблагодарить всех моих коллег, с кем я работал в эти годы. Эти люди навсегда останутся в моем сердце.

Также хочу поблагодарить болельщиков «Зенита», которые всегда показывали мне свою любовь и привязанность. Посылаю вам большой привет и благодарю за всю вашу любовь. Надеюсь, что игроки продолжат радовать вас своими успехами, ведь вы этого заслуживаете. Спасибо большое, «Зенит», – сообщил Ансальди.