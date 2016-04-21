Ансальди может перейти в «Интер»

Защитник «Дженоа» Кристиан Ансальди может начать следующий сезон в «Интере». Стоит отметить, что права на трансфер футболиста принадлежат «Зениту». Руководство «Дженоа» готово выкупить игрока у санкт-петербургского клуба за шесть миллионов евро, сообщает FCInterNews.

Представители «Интера» пристально наблюдали за игрой Ансальди в матче 34-го тура Серии А, в котором «Дженоа» встречался с миланским клубом (1:0). Именно «Интер» может арендовать Ансальди, учитывая высокую зарплату в два миллиона евро за сезон.