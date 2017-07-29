«Валенсия» приобретет Ансальди в случае ухода Гайя

«Валенсия» намерена приобрести защитника «Интера» Кристиана Ансальди, в случае, если Хосе Луис Гайя покинет клуб. Сообщается, что главный тренер оранжевых Марселино Гарсия Тораль уже одобрил трансфер аргентинца.

Тем не менее, «летучие мыши» не готовы заплатить требуемую «нерадзурри» сумму в размере 9 миллионов евро. При этом отмечается, что 30-летний экс-футболист «Зенита» будет приоритетным вариантом, если Гайя будет продан.

Ансальди перешел в «Интер» из «Дженоа» в июле прошлого года. В минувшем сезоне он принял участие в 26 поединках, отметившись двумя голевыми передачами. Его действующий контракт рассчитан до лета 2019 года.