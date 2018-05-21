Сборная Аргентины назвала заявку на ЧМ-2018. Ансальди, Месси, Агуэро – в списке; Икарди, Паредес турнир пропустят

зенитовские аргентинцы средненького уровня, если уж тренер Икарди даже не берет то что говорить о них тогда.
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявил окончательную заявку команды на чемпионат мира-2018. Игрок «Зенита» Леандро Паредес в нее не попал.
Вратари: Ромеро, Кабальеро, Армани.
Защитники: Меркадо, Ансальди, Отаменди, Фасио, Рохо, Тальяфико, Акунья.
Полузащитники: Маскерано, Сальвио, Билья, Ло Чельсо, Банега, Ланзини, Меса, Ди Мария, Павон.
Нападающие: Месси, Дибала, Игуаин, Агуэро.