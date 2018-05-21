Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная Аргентины назвала заявку на ЧМ-2018. Ансальди, Месси, Агуэро – в списке; Икарди, Паредес турнир пропустят

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявил окончательную заявку команды на чемпионат мира-2018. Игрок «Зенита» Леандро Паредес в нее не попал.

    Вратари: Ромеро, Кабальеро, Армани.

    Защитники: Меркадо, Ансальди, Отаменди, Фасио, Рохо, Тальяфико, Акунья.

    Полузащитники: Маскерано, Сальвио, Билья, Ло Чельсо, Банега, Ланзини, Меса, Ди Мария, Павон.

    Нападающие: Месси, Дибала, Игуаин, Агуэро.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2018 19:18
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2018, 09:59

      зенитовские аргентинцы средненького уровня, если уж тренер Икарди даже не берет то что говорить о них тогда.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Tekken3 22 мая 2018, 09:59

      Бл*ть опять бревно игуаин :((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 22 мая 2018, 01:54

      Икарди точно лучше Игуаина, жесть. Ну а Паредесу и Ко,надо было играть хорошо,тогда бы и вызвали...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > GoldPlayFIFARus9 22 мая 2018, 02:16

      Ко кто?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Football06 22 мая 2018, 03:35

      Ко = компания.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 22 мая 2018, 00:35

      У Аргентины Из-за статуса изобилие Хороших Игроков.. Засчет чего такие как Икарди не попадают в заявку даже.. А так Жалко Вроде нап не плохой .. Вот бы всех лишних к нам в сборную.. Икарди Наинголлан, Гарай , Харт, Мората, фабрегас, да и много других выйдет.. А так звездные команды Французы Бельгийцы и Немцы Французы за счёт не опытности проваливаются, Бельгийцы тоже самое.. Аргентина выходит за счет Месси Португалия почти тоже самое играть чисто на Лучших и прокатывает.. Немцы конечно хороши но и Бразилия по мне так фаворита ЧМ .. Бразилия выиграет ЧМ.. Финал Бразилия Германия Было бы лучшим финалом для ЧМ и тем более чтоб это всё прошло у нас и на нашем одном из лучшем стадионе без каких либо выходок и тд. Вот Это Будет Супер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 22 мая 2018, 00:30

      Не сказал бы что Паредес полный 0.. Играть умеет, игрок не плохой.. Икарди 29 голов отстал от великого Месси всего лишь на 5 голов и от Салаха на пару мячей и на 1 гол от Кейна.. Забил больше в Чемпионате Роналду и Суареса что о многом говорит.. По мне так Икарди надо было брать также как и Гарая.. А так и Наинголлана, Брать следовало.. А Мората по сравнению с Костой почти никакой если смотреть последние матчи..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 21 мая 2018, 21:52

      Ну, Икарди заслужил...а вот Пирадас нет. Маммана единственный бомж, который заслужил вызов в сборную Аргентины. Но увы...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > Тraumtanzеr 22 мая 2018, 02:17

      Трауртарзан твой ник? Или как! Вот так и Паредес

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Football06 22 мая 2018, 23:00

      Главное не как у всего твоего семейства - долба*бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +285

      Bronholm 21 мая 2018, 21:41

      Вот поэтому и не займут ничего! Сборная собранная не по спортивному принципу никогда не выиграет, вселенная этого не допустит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 21 мая 2018, 21:21

      Интересно,а что Икарди(сразу замечу НАПАДАЮЩЕМУ главной задачей которого и собственно мерилом работы которого являются ЗАБИТЫЕ ГОЛЫ)нужно было еще сделать кроме как забить 29 голов наряду с Иммобиле став лучшим бомбардиром чемпионата Италии для попадания в сборную?Может быть раздавать передачи голевые?Так это не его прямая обязанность,хотя он и ее исполняет наверняка.Может уметь играть в защите или быть высококлассным вратарем?или убить кого-то из таких же достойных топовых футболистов попавших в заявку?Такое формирование заявки является несусветной глупостью.Даже интересно что ему должны ответить на вопрос «по какой причине я не попал в заявку сборной?что я сделал не так»....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Sanzhakov 21 мая 2018, 20:45

      гарай явно сильнее тех кого вызвали, с такой защитой высоко не подняться

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 21 мая 2018, 20:18

      Наингголан, Алонсо, Мората, Фабрегас, Икарди...еще пару-тройку таких "вне заявочников", и можно команду-претендента на финал ЧМ создать...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > dddolphin 22 мая 2018, 00:27

      Харта ещё )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11