«Рома» заинтересована в приобретении Ансальди

Защитник «Зенита» Кристиан Ансальди, на правах аренды выступающий за «Дженоа», вызвал интерес со стороны «Ромы». Согласно информации источника, римский клуб в следующем сезоне планирует провести кадровые перемены в защитной линии и уже сейчас задумывается о потенциальных приобретениях.

«Я подтверждаю, что «Рома» ведет переговоры с Ансальди. Кристиан может быть ими приобретен», – заявил футбольный агент Франциско Кулассо.

В нынешнем сезоне Ансальди провел за «Дженоа» в Серии А 18 матчей.