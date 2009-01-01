Турниры:
Франция. Лига 1 (2021/2022)
|38 тур
|21 мая, суббота
|22:00
|Брест
|2:4
|Бордо
|37 тур
|14 мая, суббота
|22:00
|Бордо
|0:0
|Лорьян
|36 тур
|8 мая, воскресенье
|16:00
|Анжер
|4:1
|Бордо
|35 тур
|1 мая, воскресенье
|18:05
|Бордо
|0:1
|Ницца
|34 тур
|24 апреля, воскресенье
|16:00
|Нант
|5:3
|Бордо
|33 тур
|20 апреля, среда
|20:00
|Бордо
|2:2
|Сент-Этьен
|32 тур
|17 апреля, воскресенье
|18:05
|Лион
|6:1
|Бордо
|31 тур
|10 апреля, воскресенье
|14:00
|Бордо
|3:1
|Метц
|30 тур
|2 апреля, суббота
|20:00
|Лилль
|0:0
|Бордо
|29 тур
|20 марта, воскресенье
|17:00
|Бордо
|0:2
|Монпелье
|28 тур
|13 марта, воскресенье
|15:00
|ПСЖ
|3:0
|Бордо
|27 тур
|6 марта, воскресенье
|17:00
|Бордо
|0:2
|Труа
|26 тур
|27 февраля, воскресенье
|17:00
|Клермон
|1:1
|Бордо
|25 тур
|20 февраля, воскресенье
|19:05
|Бордо
|1:1
|Монако
|24 тур
|13 февраля, воскресенье
|19:05
|Ланс
|3:2
|Бордо
|23 тур
|6 февраля, воскресенье
|17:00
|Реймс
|5:0
|Бордо
|22 тур
|23 января, воскресенье
|17:00
|Бордо
|4:3
|Страсбур
|21 тур
|16 января, воскресенье
|15:00
|Ренн
|6:0
|Бордо
|20 тур
|7 января, пятница
|23:00
|Бордо
|0:1
|Марсель
|19 тур
|22 декабря, среда
|23:00
|Бордо
|2:3
|Лилль
|18 тур
|12 декабря, воскресенье
|17:00
|Труа
|1:2
|Бордо
|17 тур
|5 декабря, воскресенье
|22:45
|Бордо
|2:2
|Лион
|16 тур
|1 декабря, среда
|21:00
|Страсбур
|5:2
|Бордо
|15 тур
|28 ноября, воскресенье
|17:00
|Бордо
|1:2
|Брест
|14 тур
|21 ноября, воскресенье
|17:00
|Метц
|3:3
|Бордо
|13 тур
|6 ноября, суббота
|23:00
|Бордо
|2:3
|ПСЖ
|12 тур
|31 октября, воскресенье
|17:00
|Бордо
|3:2
|Реймс
|11 тур
|24 октября, воскресенье
|16:00
|Лорьян
|1:1
|Бордо
|10 тур
|17 октября, воскресенье
|16:00
|Бордо
|1:1
|Нант
|9 тур
|3 октября, воскресенье
|16:00
|Монако
|3:0
|Бордо
|8 тур
|26 сентября, воскресенье
|14:00
|Бордо
|1:1
|Ренн
|7 тур
|22 сентября, среда
|20:00
|Монпелье
|3:3
|Бордо
|6 тур
|18 сентября, суббота
|22:00
|Сент-Этьен
|1:2
|Бордо
|5 тур
|12 сентября, воскресенье
|16:00
|Бордо
|2:3
|Ланс
|4 тур
|28 августа, суббота
|18:00
|Ницца
|4:0
|Бордо
|3 тур
|22 августа, воскресенье
|16:00
|Бордо
|1:1
|Анжер
|2 тур
|15 августа, воскресенье
|21:45
|Марсель
|2:2
|Бордо
|1 тур
|8 августа, воскресенье
|16:00
|Бордо
|0:2
|Клермон