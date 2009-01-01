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    Бордо - результаты

    Город Бордо
    Дивизион Франция-Лига 1
    Сайт http://www.girondins.com/
    Стадион Шабан Дельма
    Тренер Давид Гуйон
    Турниры:
    Франция. Лига 1 (2021/2022)
    38 тур
    		21 мая, суббота 22:00 Брест 2:4 Бордо
    37 тур
    		14 мая, суббота 22:00 Бордо 0:0 Лорьян
    36 тур
    		8 мая, воскресенье 16:00 Анжер 4:1 Бордо
    35 тур
    		1 мая, воскресенье 18:05 Бордо 0:1 Ницца
    34 тур
    		24 апреля, воскресенье 16:00 Нант 5:3 Бордо
    33 тур
    		20 апреля, среда 20:00 Бордо 2:2 Сент-Этьен
    32 тур
    		17 апреля, воскресенье 18:05 Лион 6:1 Бордо
    31 тур
    		10 апреля, воскресенье 14:00 Бордо 3:1 Метц
    30 тур
    		2 апреля, суббота 20:00 Лилль 0:0 Бордо
    29 тур
    		20 марта, воскресенье 17:00 Бордо 0:2 Монпелье
    28 тур
    		13 марта, воскресенье 15:00 ПСЖ 3:0 Бордо
    27 тур
    		6 марта, воскресенье 17:00 Бордо 0:2 Труа
    26 тур
    		27 февраля, воскресенье 17:00 Клермон 1:1 Бордо
    25 тур
    		20 февраля, воскресенье 19:05 Бордо 1:1 Монако
    24 тур
    		13 февраля, воскресенье 19:05 Ланс 3:2 Бордо
    23 тур
    		6 февраля, воскресенье 17:00 Реймс 5:0 Бордо
    22 тур
    		23 января, воскресенье 17:00 Бордо 4:3 Страсбур
    21 тур
    		16 января, воскресенье 15:00 Ренн 6:0 Бордо
    20 тур
    		7 января, пятница 23:00 Бордо 0:1 Марсель
    19 тур
    		22 декабря, среда 23:00 Бордо 2:3 Лилль
    18 тур
    		12 декабря, воскресенье 17:00 Труа 1:2 Бордо
    17 тур
    		5 декабря, воскресенье 22:45 Бордо 2:2 Лион
    16 тур
    		1 декабря, среда 21:00 Страсбур 5:2 Бордо
    15 тур
    		28 ноября, воскресенье 17:00 Бордо 1:2 Брест
    14 тур
    		21 ноября, воскресенье 17:00 Метц 3:3 Бордо
    13 тур
    		6 ноября, суббота 23:00 Бордо 2:3 ПСЖ
    12 тур
    		31 октября, воскресенье 17:00 Бордо 3:2 Реймс
    11 тур
    		24 октября, воскресенье 16:00 Лорьян 1:1 Бордо
    10 тур
    		17 октября, воскресенье 16:00 Бордо 1:1 Нант
    9 тур
    		3 октября, воскресенье 16:00 Монако 3:0 Бордо
    8 тур
    		26 сентября, воскресенье 14:00 Бордо 1:1 Ренн
    7 тур
    		22 сентября, среда 20:00 Монпелье 3:3 Бордо
    6 тур
    		18 сентября, суббота 22:00 Сент-Этьен 1:2 Бордо
    5 тур
    		12 сентября, воскресенье 16:00 Бордо 2:3 Ланс
    4 тур
    		28 августа, суббота 18:00 Ницца 4:0 Бордо
    3 тур
    		22 августа, воскресенье 16:00 Бордо 1:1 Анжер
    2 тур
    		15 августа, воскресенье 21:45 Марсель 2:2 Бордо
    1 тур
    		8 августа, воскресенье 16:00 Бордо 0:2 Клермон
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