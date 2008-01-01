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Бордо - результаты матчей

Бордо
Франция. Лига 2
Стадион:
Шабан Дельма
Сайт:
http://www.girondins.com/
Тренер:
Давид Гуйон
Состав Новости Публикации Результаты Расписание Таблица
17.05 | 21:45
Бордо
3 : 2
По
10.05 | 21:45
Конкарно
4 : 2
Бордо
03.05 | 21:00
Бордо
4 : 0
Аяччо
27.04 | 20:00
Лаваль
1 : 0
Бордо
23.04 | 21:45
Бордо
2 : 0
Дюнкерк
20.04 | 20:00
Сент-Этьен
2 : 1
Бордо
13.04 | 20:00
Бордо
2 : 3
Бастия
06.04 | 20:00
Кан
0 : 1
Бордо
30.03 | 21:00
Бордо
3 : 3
Париж
16.03 | 21:00
Анси
3 : 1
Бордо
09.03 | 21:00
Бордо
0 : 0
Кевийи
02.03 | 21:00
Родез
2 : 2
Бордо
24.02 | 21:00
Бордо
1 : 0
Генгам
19.02 | 22:45
Амьен
1 : 1
Бордо
10.02 | 21:00
Бордо
1 : 0
Гренобль
03.02 | 21:00
Труа
2 : 1
Бордо
29.01 | 22:45
Бордо
1 : 0
Анжер
23.01 | 22:45
Бордо
3 : 1
Валансьен
15.01 | 22:45
Осер
3 : 1
Бордо
19.12 | 22:45
Дюнкерк
0 : 2
Бордо
16.12 | 17:00
Бордо
0 : 0
Сент-Этьен
05.12 | 22:45
Кевийи
3 : 2
Бордо
02.12 | 17:00
Бордо
0 : 1
Труа
25.11 | 21:00
Париж
1 : 2
Бордо
11.11 | 17:00
Бордо
3 : 1
Анси
04.11 | 21:00
Бастия
3 : 1
Бордо
28.10 | 16:00
Бордо
2 : 2
Родез
21.10 | 20:00
Анжер
2 : 0
Бордо
07.10 | 16:00
Бордо
0 : 1
Лаваль
03.10 | 19:45
Бордо
1 : 1
Кан
30.09 | 20:00
Гренобль
2 : 0
Бордо
26.09 | 21:45
Генгам
0 : 0
Бордо
16.09 | 20:00
Валансьен
1 : 2
Бордо
02.09 | 16:00
Бордо
2 : 4
Осер
26.08 | 16:00
Бордо
2 : 0
Амьен
21.08 | 21:45
Аяччо
0 : 0
Бордо
14.08 | 21:45
Бордо
1 : 0
Конкарно
07.08 | 21:45
По
3 : 0
Бордо
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