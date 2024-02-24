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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Генгам
Бордо - Генгам: обзор матча 24 февраля 2024
Бордо
24.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 26 тур
1 : 0
Завершен
Генгам
40'
Ж. Випотник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Генгам
87'
Желтая карточка
A. Sagna
87'
Замена
B. Roux
️️️️
D. Louiserre
87'
Замена
В. Мансе
️️️️
М. Сивис
Замена
Н. Нжие
️️️️
З. Давиташвили
86'
82'
Желтая карточка
Л. Мароннье
81'
Желтая карточка
P. Lemonnier
80'
Замена
T. Luvambo
️️️️
M. Merghem
Замена
И. Сиссоко
️️️️
G. Weissbeck
79'
71'
Желтая карточка
D. Gomis
Замена
Ж. Экоми
️️️️
В. Н'Симба
63'
Желтая карточка
К. Мишелен
62'
56'
Замена
Б. Гийом
️️️️
А. Эль Уаззани
55'
Замена
U. Bonnet
️️️️
H. Picard
49'
Желтая карточка
D. Louiserre
ГОЛ! 1:0!
Ж. Випотник
40'
Замена
Ж. Ливолан
️️️️
А. Элис
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
17
Альберт Элис
ПВ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
19
Victor Lobry
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
3
Жак Экоми
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
11
Нфансу Нжие
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
19
Хонатан Иглесиас
АП
9
Батист Гийом
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
3-2-2-3
30
Юнссон
12
Н'Симба
26
Бокеле
22
Мишелен
4
Диас
77
Игнатенко
22
Давиташвили
17
Элис
5
Барбе
9
Випотник
27
4-5-1
1
24
Сивис
24
2
Мароннье
7
4
22
11
19
Эль Уаззани
7
19
12
Н'Симба
3
Экоми
3
Экоми
12
Н'Симба
17
Элис
29
Ливолан
29
Ливолан
17
Элис
27
28
Сиссоко
28
Сиссоко
27
22
Давиташвили
11
Нжие
11
Нжие
22
Давиташвили
4
5
5
4
7
92
92
7
24
Сивис
15
Мансе
15
Мансе
24
Сивис
19
Эль Уаззани
9
Гийом
9
Гийом
19
Эль Уаззани
22
12
12
22
Остались в запасе
Бордо
Генгам
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Хонатан Иглесиас
АП
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
47
Julien Vetro
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Хонатан Иглесиас
АП
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Бордо - Генгам
1
5
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
15
Офсайды
2
3
Количество передач
398
335
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
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