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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Бордо
Родез - Бордо: обзор матча 02 марта 2024
Родез
02.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 27 тур
2 : 2
Завершен
Бордо
26'
K. Corredor
45+2'
R. Lipinski
18'
З. Давиташвили
90+4'
Д. Игнатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Бордо
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Д. Игнатенко
Пас отдал
П. Диас
Замена
А. Нгуямса
️️️️
В. Юнусса
89'
85'
Замена
Н. Нжие
️️️️
И. Сиссоко
Замена
Л. Буаде
️️️️
Д. Силла
79'
Замена
Т. Арконт
️️️️
А. Унтонджи
79'
Замена
А. Абдалла
️️️️
R. Lipinski
79'
76'
Замена
A. Pitu
️️️️
З. Давиташвили
67'
Замена
M. de Lima
️️️️
Ж. Экоми
ГОЛ! 2:1!
R. Lipinski
Пас отдал
L. Rajot
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
K. Corredor
Пас отдал
Д. Силла
26'
18'
ГОЛ! 0:1!
З. Давиташвили
Пас отдал
Ж. Ливолан
7'
Желтая карточка
Ж. Экоми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
12
Killian Corredor
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Малком Бокеле
ПЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
29
Жереми Ливолан
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
3
Жак Экоми
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
9
Жан Випотник
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
18
Лука Буаде
ПП
7
Тайрик Арконт
ПВ
97
Аким Абдалла
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
18
Yohan Cassubie
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
81
Marvin de Lima
ЦФ
47
Julien Vetro
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
11
Нфансу Нжие
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Сибуа
44
Бома
6
3
20
Силла
23
Юнусса
5
8
Таиби
6
Ро-Яо
17
Унтонджи
12
2-4-1-3
30
Юнссон
22
Мишелен
26
Бокеле
77
Игнатенко
3
Экоми
4
Диас
29
Ливолан
22
Давиташвили
5
Барбе
27
9
Випотник
23
Юнусса
6
Нгуямса
6
Нгуямса
23
Юнусса
20
Силла
18
Буаде
18
Буаде
20
Силла
17
Унтонджи
7
Арконт
7
Арконт
17
Унтонджи
3
97
Абдалла
97
Абдалла
3
28
Сиссоко
28
Сиссоко
3
Экоми
81
81
3
Экоми
22
Давиташвили
80
80
22
Давиташвили
Сиссоко
11
Нжие
11
Нжие
Сиссоко
Остались в запасе
Родез
Бордо
30
Enzo Crombez
ВР
26
Yannis Verdier
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
18
Yohan Cassubie
ЦП
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
26
Yannis Verdier
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
18
Yohan Cassubie
ЦП
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Родез - Бордо
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
8
Офсайды
3
2
Количество передач
265
518
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
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