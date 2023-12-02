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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Труа
Бордо - Труа: обзор матча 02 декабря 2023
Бордо
02.12.2023, суббота, 17:00
Франция. Лига 2, 16 тур
0 : 1
Завершен
Труа
34'
A. Lefebvre
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Труа
90'
+6
Желтая карточка
N. Cervantes
90'
+4
Замена
N. Cervantes
️️️️
Ж. Олайтан
Желтая карточка
Й. Барбе
88'
Замена
В. Н'Симба
️️️️
К. Мишелен
78'
78'
Замена
Д. Мазу-Сако
️️️️
Ю. М'Чангама
Желтая карточка
И. Сиссоко
71'
Замена
М. Бокеле
️️️️
G. Weissbeck
68'
68'
Замена
Ж. Олайтан
️️️️
A. Lefebvre
Красная карточка
Ж. Экоми
64'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Д. Игнатенко
63'
Замена
А. Элис
️️️️
З. Давиташвили
63'
Замена
M. de Lima
️️️️
Ж. Ливолан
63'
57'
Желтая карточка
М. Диоп
51'
Желтая карточка
Х. Шавалерен
45'
+3
Желтая карточка
А. Ндиайе
Желтая карточка
К. Мишелен
43'
34'
ГОЛ! 0:1!
A. Lefebvre
Пас отдал
М. Диоп
18'
Желтая карточка
И. Бура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
3
Жак Экоми
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Труа
80
Доган Алемдар
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
7
Хавьер Шавалерен
(К)
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
7
Кильян Донг
АП
8
Мухамед Диоп
АП
11
Alexis Lefebvre
ЦФ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Бордо
23
Дави Руяр
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
81
Marvin de Lima
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
Труа
16
Николя Леметр
ВР
36
Rudy Kohon
ЦЗ
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
49
Дерек Мазу-Сако
ЦП
15
Жуниор Олайтан
ЦФ
25
Noa Cervantes
ЦФ
2-4-1-3
13
2
Грегерсен
22
Мишелен
77
Игнатенко
4
Диас
3
Экоми
29
Ливолан
22
Давиташвили
9
Випотник
27
5
Барбе
2-1-2-2-3
80
Алемдар
5
Конте
14
Бура
7
Шавалерен
10
М'Чангама
19
Тарат
7
Донг
8
Диоп
19
Саид
3
Ндиайе
11
22
Мишелен
12
Н'Симба
12
Н'Симба
22
Мишелен
27
26
Бокеле
26
Бокеле
27
77
Игнатенко
28
Сиссоко
28
Сиссоко
77
Игнатенко
22
Давиташвили
17
Элис
17
Элис
22
Давиташвили
29
Ливолан
81
81
29
Ливолан
10
М'Чангама
49
Мазу-Сако
49
Мазу-Сако
10
М'Чангама
11
15
Олайтан
15
Олайтан
11
Олайтан
25
25
Олайтан
Остались в запасе
Бордо
Труа
23
Дави Руяр
ВР
80
Alexi Pitu
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Николя Леметр
ВР
36
Rudy Kohon
ЦЗ
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Остались в запасе
23
Дави Руяр
ВР
80
Alexi Pitu
ЦФ
Остались в запасе
16
Николя Леметр
ВР
36
Rudy Kohon
ЦЗ
26
Mathis Hamdi
ЦЗ
31
Danel Dongmo
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Патрик Киснорбо
Статистика матча Бордо - Труа
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Lepaysant, France
Стадион:
Matmut Atlantique, Bordeaux
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