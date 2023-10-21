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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анжер - Бордо
Анжер - Бордо: обзор матча 21 октября 2023
Анжер
21.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 11 тур
2 : 0
Завершен
Бордо
33'
Ж. Лопи
60'
Ж. Бахоя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Бордо
Замена
А. Эну
️️️️
З. Ферхат
85'
Замена
И. Ньян
️️️️
Л. Диони
84'
Замена
З. Халед
️️️️
Ж. Лопи
78'
73'
Замена
Y. Cassubie
️️️️
Ж. Ливолан
73'
Замена
M. de Lima
️️️️
Д. Игнатенко
61'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
A. Badji
ГОЛ! 2:0!
Ж. Бахоя
Пас отдал
З. Ферхат
60'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
Ф. Эль-Мелали
54'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Лопи
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
99
Луи Диони
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
29
Жереми Ливолан
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
25
Aliou Badji
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
22
Зинедин Халед
ОП
23
Жан Бахоя
АП
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Малком Бокеле
ПЗ
3
Жак Экоми
ЦП
18
Yohan Cassubie
ЦП
14
Mathias De Amorim
ЦП
9
Жан Випотник
ЦФ
81
Marvin de Lima
ЦФ
4-3-1-2
75
Фофана
21
Лефор
27
Рао-Лисоа
22
Хунтонджи
25
Бамба
15
Капелле
8
Лопи
8
Ферхат
8
Абделли
28
Эль-Мелали
99
Диони
3-3-1-3
13
22
Мишелен
2
Грегерсен
12
Н'Симба
29
Ливолан
4
Диас
77
Игнатенко
22
Давиташвили
5
Барбе
27
25
8
Лопи
22
Халед
22
Халед
8
Лопи
28
Эль-Мелали
23
Бахоя
23
Бахоя
28
Эль-Мелали
8
Ферхат
23
Эну
23
Эну
8
Ферхат
99
Диони
7
Ньян
7
Ньян
99
Диони
29
Ливолан
18
18
29
Ливолан
25
9
Випотник
9
Випотник
25
77
Игнатенко
81
81
77
Игнатенко
Остались в запасе
Анжер
Бордо
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
Главный тренер
Абдель Буазама
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Малком Бокеле
ПЗ
3
Жак Экоми
ЦП
14
Mathias De Amorim
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
4
Усман Камара
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
26
Малком Бокеле
ПЗ
3
Жак Экоми
ЦП
14
Mathias De Amorim
ЦП
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Анжер - Бордо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
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