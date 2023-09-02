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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бордо - Осер
Бордо - Осер: обзор матча 02 сентября 2023
Бордо
02.09.2023, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 5 тур
2 : 4
Завершен
Осер
26'
П. Диас
83'
А. Элис
33'
Жубал
36'
Ф. Айе
56'
Г. Эйн
59'
Ф. Айе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Осер
Желтая карточка
М. Бокеле
86'
ГОЛ! 2:4!
А. Элис
Пас отдал
G. Weissbeck
83'
82'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Д. Менса
82'
Замена
К. Акпа
️️️️
Э. Овусу
77'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Г. Перрен
76'
Замена
E. Maddy
️️️️
Л. Синайоко
Замена
А. Элис
️️️️
Ж. Ливолан
68'
Замена
A. Badji
️️️️
Ж. Випотник
68'
Замена
Ж. Экоми
️️️️
В. Н'Симба
68'
65'
Замена
А. Онаиву
️️️️
Ф. Айе
59'
ГОЛ! 1:4!
Ф. Айе
Пас отдал
Р. Равелосон
56'
ГОЛ! 1:3!
Г. Эйн
Пас отдал
П. Джоли
45'
+4
Желтая карточка
Э. Овусу
45'
+3
Желтая карточка
Д. Менса
Желтая карточка
К. Мишелен
40'
36'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Айе
33'
ГОЛ! 1:1!
Жубал
Пас отдал
Г. Эйн
ГОЛ! 1:0!
П. Диас
Пас отдал
З. Давиташвили
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
26
Малком Бокеле
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
77
Данил Игнатенко
ЦП
4
Педро Диас
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
97
Флориан Айе
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Бордо
23
Дави Руяр
ВР
3
Жак Экоми
ЦП
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
14
Mathias De Amorim
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
25
Aliou Badji
ЦФ
80
Alexi Pitu
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
97
Саад Агузуль
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
3-3-1-3
13
12
Н'Симба
26
Бокеле
22
Мишелен
77
Игнатенко
4
Диас
29
Ливолан
22
Давиташвили
9
Випотник
5
Барбе
27
3-2-1-4
16
Леон
26
Джоли
5
Жубал
14
Менса
42
Овусу
22
Равелосон
7
Эйн
12
Пелленар
9
Синайоко
28
Перрен
97
Айе
12
Н'Симба
3
Экоми
3
Экоми
12
Н'Симба
29
Ливолан
17
Элис
17
Элис
29
Ливолан
9
Випотник
25
25
9
Випотник
42
Овусу
92
Акпа
92
Акпа
42
Овусу
14
Менса
10
Диуссе
10
Диуссе
14
Менса
28
Перрен
10
Да Кошта
10
Да Кошта
28
Перрен
97
Айе
45
Онаиву
45
Онаиву
97
Айе
9
Синайоко
34
34
9
Синайоко
Остались в запасе
Бордо
Осер
23
Дави Руяр
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
14
Mathias De Amorim
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
40
Тео Де Персен
ВР
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
23
Дави Руяр
ВР
24
Эммануэль Бьюмла
ЦП
14
Mathias De Amorim
ЦП
80
Alexi Pitu
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
97
Саад Агузуль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Бордо - Осер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
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