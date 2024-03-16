Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Анси - Бордо
Анси - Бордо: обзор матча 16 марта 2024
Анси
16.03.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 29 тур
3 : 1
Завершен
Бордо
8'
O. Camara
45+3'
O. Camara
65'
Н. Кандиль
40'
Ж. Ливолан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анси - Бордо
Замена
А. Босетти
️️️️
М. Аделин
86'
Замена
Ж. Гонсалвес
️️️️
В. Пажо
86'
81'
Замена
J. Marcelin
️️️️
G. Weissbeck
Замена
С. Нтамак
️️️️
O. Camara
77'
69'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
П. Диас
Замена
A. Larose
️️️️
K. Djoco
68'
Желтая карточка
В. Пажо
66'
ГОЛ! 3:1!
Н. Кандиль
Пас отдал
М. Аделин
65'
59'
Замена
Ж. Випотник
️️️️
A. Pitu
46'
Замена
Ж. Экоми
️️️️
M. de Lima
ГОЛ! 2:1!
O. Camara
Пас отдал
В. Пажо
45'
+3
40'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Ливолан
Пас отдал
G. Weissbeck
32'
Желтая карточка
Д. Игнатенко
Желтая карточка
Н. Кандиль
29'
26'
Желтая карточка
M. de Lima
ГОЛ! 1:0!
O. Camara
Пас отдал
K. Djoco
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анси
1
Флориан Эскале
ВР
6
Francois Lajugie
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
2
Hamjatou Soukouna
ЦЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
17
Венсан Пажо
(К)
ЦП
20
Yacouba Barry
ЦП
70
Нордин Кандиль
АП
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
22
Clement Billemaz
ЦФ
9
Ousmane Camara
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Бордо
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
22
Клеман Мишелен
ПЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
4
Педро Диас
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
29
Жереми Ливолан
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
80
Alexi Pitu
ЦФ
5
Йоанн Барбе
(К)
ЦФ
81
Marvin de Lima
ЦФ
27
Gaetan Weissbeck
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Анси
16
Томас Калленс
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
8
Жонатан Гонсалвес
ЦЗ
19
Самуэль Нтамак
ЦФ
28
Antoine Larose
ЦФ
68
Brian Beyer
ЦФ
23
Алекси Босетти
ЦФ
Бордо
13
Rafał Strączek
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
3
Жак Экоми
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
47
Julien Vetro
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
3-3-1-3
1
Эскале
6
18
Жан
2
5
Аделин
17
Пажо
20
70
Кандиль
9
22
9
2-3-1-4
30
Юнссон
26
Бокеле
22
Мишелен
4
Диас
77
Игнатенко
29
Ливолан
22
Давиташвили
27
81
5
Барбе
80
17
Пажо
8
Гонсалвес
8
Гонсалвес
17
Пажо
9
19
Нтамак
19
Нтамак
9
9
28
28
9
5
Аделин
23
Босетти
23
Босетти
5
Аделин
27
24
24
27
81
3
Экоми
3
Экоми
81
4
Диас
28
Сиссоко
28
Сиссоко
4
Диас
80
9
Випотник
9
Випотник
80
Остались в запасе
Анси
Бордо
16
Томас Калленс
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
68
Brian Beyer
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
13
Rafał Strączek
ВР
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
16
Томас Калленс
ВР
4
Мишель Диас
ЦЗ
68
Brian Beyer
ЦФ
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
47
Julien Vetro
ЦФ
Главный тренер
Лоран Жийо
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Анси - Бордо
2
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
4
Нарушения
26
7
Офсайды
1
5
Количество передач
250
472
Сейвы
3
2
Точность передач %
61
76
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Анси
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Булонь
3 : 0
06.11.2026
Анси
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Karim Abed, France
Стадион:
Parc des Sports, Annecy
Новости команд
Все
Анси
Бордо
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
«Марсель» вылетел из Кубка Франции от середняка Лиги 2
2023.03.02 07:23
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+