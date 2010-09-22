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    Лоран Жийо

    Тренер
    Имя Лоран
    Фамилия Жийо
    Гражданство Франция
    Дата рождения 17 декабря 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Булонь 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.09.2010 Булонь 2 : 1 Тулуза
    26.10.2010 Валансьен 4 : 0 Булонь
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