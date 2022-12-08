- 8 декабря 2022
- 11:35 В «Бордо» ответили, идут ли переговоры со «Спартаком» по Грегерсену 1
- 10:34 Агент Грегерсена отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к защитнику «Бордо» 2
- 30 августа 2022
- 13:19 «Бордо» арендовал экс-игрока «Рубина»
- 23 августа 2022
- 18:18 «Милан» интересуется полузащитником сборной Камеруна
- 2 июля 2022
- 16:45 Несколько клубов РПЛ контактируют с агентом вингера сборной Гондураса Элиса
- 23 июня 2022
- 20:00 ЦСКА интересуется опорником «Бордо» Отавио 3
- 14 июня 2022
- 20:48 «Бордо» перевели в 3-й дивизион Франции. Клуб на грани банкротства 6
- 11 мая 2022
- 11:58 «Я же тебе говорил, что нужно портить воздух сильно, долго и с сильным запахом». Жуниньо высмеял новость об уходе Марсело из-за порчи воздуха в раздевалке 2
- 10 мая 2022
- 11:40 «Лион» расторг контракт с Марсело из-за порчи воздуха в раздевалке 2
- 31 марта 2022
- 20:18 Футболист «Бордо» воровал обувь одноклубников и продавал через интернет (RMC Sport) 7
- 26 марта 2022
- 15:57 Экс-защитник «Арсенала» Косиельни завершил карьеру 1
- 13 марта 2022
- 17:38 Месси не забивает за «ПСЖ» семь матчей подряд 7
- 16:54 Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Бордо» благодаря голам Мбаппе, Неймара и Паредеса 3
- 20 февраля 2022
- 20:55 Лига 1. «Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Бордо», Головин вышел на 61-й минуте 1
- 18:26 Фото Головин – в запасе «Монако» на матч с «Бордо»
- 19 февраля 2022
- 21:54 Фото Головин – в заявке «Монако» на матч с «Бордо»
- 17 февраля 2022
- 11:33 Малком: «В «Зените» предсезонки лучше, чем в «Барселоне» и «Бордо» 3
- 31 января 2022
- 09:30 Джонс не захотел переходить из «МЮ» в «Бордо» (Фабрицио Романо) 1
- 30 января 2022
- 16:36 Фото Украинец Игнатенко перешел в «Бордо» 1
- 29 января 2022
- 22:52 «Бордо» арендовал Фила Джонса с 25-процентным покрытием зарплаты (Марк Мешенуа) 1
- 20:42 Фил Джонс после 11 лет в «МЮ» может перейти в «Бордо» 2
- 20 января 2022
- 11:39 Анри может возглавить «Бордо»
- 16 января 2022
- 17:13 Лига 1. «Ренн» забил шесть безответных голов «Бордо» и приблизился к зоне ЛЧ
- 8 января 2022
- 00:58 Лига 1. Ундер принес «Марселю» первую за 14 лет выездную победу над «Бордо»
- 5 января 2022
- 21:38 «Бордо» отпустит Отавио в ЦСКА за 2,5 миллиона («Чемпионат») 4