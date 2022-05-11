«Я же тебе говорил, что нужно портить воздух сильно, долго и с сильным запахом». Жуниньо высмеял новость об уходе Марсело из-за порчи воздуха в раздевалке

Бывший спортивный директор «Лиона» Жуниньо отреагировал на новость, что экс-защитник клуба Марсело покинул клуб из-за порчи воздуха в раздевалке.

«Из-за журналистов я вернулся в соцсети, чтобы опровергнуть все обвинения. Современная журналистика – это шутка!» – написал Марсело.

«Я же тебе говорил! Защитник должен портить воздух сильно, долго, с сильным запахом. Твоя порча воздуха была просто сильной», – обратился к Марсело Жуниньо.

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